انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النجمة العالمية، اللبنانية الأصل، شاكيرا، وهي ترقص الدبكة في فترة بداياتها، حيث كان شعرها يتميز بلونه الأسود.



في الفيديو، تظهر شاكيرا وهي تحاول تعليم مذيع في احد البرامج برنامج كيفية رقص الدبكة، وتلفظ الكلمات بطريقة طريفة.



ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أشاد برقص شاكيرا وإشارتها لأصولها اللبنانية أكثر من مرة.



يذكر أن شاكيرا أعلنت أنها ستطلق ألبومها الجديد بعنوان «Women No Longer Cry» في 22 من شهر مارس المقبل، إذ نشرت الفنانة صورا من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وشاركت رسالة مؤثرة جمعتها بجمهورها. قالت: «ألبومي الجديد، الذي سيبصر النور في 22 مارس، هو نتاج تعاوني معكم جميعا، مع مجموعتي من الذئاب، أي فانزاتي، اللواتي كن بجانبي في كل مرحلة من مراحل رحلتي. إن صنع هذا العمل كانت عملية كيميائية».



وختمت رسالتها بكلمات ملهمة: «أثناء كتابة كل أغنية، كنت أعيد بناء نفسي. ومع كل نغمة تنبعث مني، تحولت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة».