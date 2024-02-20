أصدرت دائرة التوجيه والإرشاد الديني في مديرية أوقاف حلب تعميما مذيلا بتوقيع مدير الأوقاف محمد رامي العبيد، يطالب أرباب الشعائر الدينية في حلب وريفها باعتماد التوقيت الجديد لمواعيد شروق وغروب الشمس، التي تغيرت بسبب زلزال 6 فبراير من العام الماضي.



واستند التعميم إلى تقرير رئيس اللجنة الفلكية في نقابة المهندسين بحلب، الذي أفاد فيه «بأنه بعد تعرض المنطقة لزلزال مدمر في 6 فبراير 2023 والذي ضرب جنوب تركيا وامتد تأثيره حتى الشمال السوري، فقد تغير عامل انخفاض الأفق لمدينة حلب، وتغير عامل الانكسار لضوء الشمس، وهذه التغيرات تؤثر في مواعيد شروق وغروب الشمس فقط، أما باقي الأوقات فتبقى على حالها».



وبينت المديرية أنه، وبناء على ذلك «فقد جرى تعديل الوقت لشروق الشمس وغروبها». ودعت أرباب الشعائر الدينية «إلى اعتماد التوقيت الجديد من يوم أمس، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك».



ولفتت إلى ضرورة «الالتزام وتعديل المواقيت حسب الجدول» الذي أرفقته بالتعميم.