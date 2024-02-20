

حنان عبدالمعبود



حقق النادي العلمي الكويتي انجازا دوليا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته المتتالية، من خلال مشاركته في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا «EISTF 2024» الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري، حيث توج بالميدالية الفضية للمعرض في مجال الهندسة البيئية عن مشروع «هيلميت بلس» للطالبة كوثر يوسف محمد نصرالله، وفاز كل من مشروع «إمكانية التخلص من ثاني أكسيد الكربون بالسيليكا جل «بمجال الكيمياء للطالب يوسف مشعل كامل السراج، ومشروع «سيارتك تحتسي القهوة» بمجال الطاقة الكيميائية للطالبة سوسن نايف عبدالرسول غلوم محمد، على جوائز خاصة من لجنة تحكيم المعرض.



وأعرب رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي ورئيس الوفد د.محمد الصفار، عن فخره واعتزازه بالإنجازات المتتالية التي يحققها النادي العلمي في مختلف المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الذي حققه وفد النادي المشارك في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا حرصه على تمثيل الكويت سنويا في معرض مصر الذي يشهد عرض العديد من المشاريع والأبحاث العلمية للطلبة والطالبات دون المرحلة الجامعية الذين يمثلون عدة دول.



وأضاف الصفار أن مشاركة وفد النادي العلمي جاءت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مبينا أنها كانت بـ 3 مشاريع علمية قدمها 3 طلبة، سبق وأن شاركت وفازت في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي يقيمها سنويا النادي العلمي الكويتي، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، لافتا إلى أن المشاريع المتنافسة على جوائز المعرض لنسخة هذا العام بلغ 244 مشروعا تم تصفيتها من أصل 732 مشروعا، وعدد الطلبة المشاركين بلغ 425 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة 113 مدرسة تمثل المدارس الحكومية والتجريبية والفنية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



بدوره، قال المستشار في قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.حميد خلف إبراهيم، إن المعرض شهد منافسات قوية، مشيرا إلى أن المشاريع والأبحاث العلمية المشاركة فيه تخضع لتقييم لجنة تحكيم تعتمد نفس المعايير والضوابط المتبعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأميركية، ويعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم.



ودعا الجهات الحكومية والخاصة الكويتية إلى ضرورة دعم مثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن النادي يعمل على إعداد الشباب ليكونوا باحثين ومبتكرين، مؤكدا أهمية تدريبهم على إجراء أبحاث علمية في سن مبكرة لتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل.