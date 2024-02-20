أكد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.عادل الوقيان أهمية تمكين الشباب لممارسة العمل الحر وصنع الميزة التنافسية التي تمكنهم من إضافة القيمة إلى الاقتصاد الكويتي واستغلال رأس المال الفكري والبشري أسوة بالدول المتقدمة علميا واقتصاديا.



جاء ذلك في كلمة للدكتور الوقيان بمناسبة انطلاق الملتقى الأول لريادة الأعمال والابتكار الاثنين ويستمر حتى 21 الجاري بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للشباب ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبنك الكويت الصناعي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومشاركين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.



وأضاف د.الوقيان: ان الملتقى يهدف إلى تجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لرعاية ريادة الاعمال والابتكار باعتبارهما مقومين مهمين في إحداث التغير الإيجابي في النشاط الاقتصادي الذي تنشده الدولة ضمن برنامجها لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكويتي.



وأوضح أن الملتقى يأتي ضمن إطار جهود الكلية للنهوض بريادة الاعمال في دولة الكويت وضمن إطار وتوجهات برنامج الحكومة الـ 17، مبينا أن الملتقى يقدم الأنشطة المطلوبة لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت التي تعتبر الريادة والابتكار والاستدامة أحد أركانها وتستكمل تحقيق احد دعائم الخطة الاستراتيجية للكلية التي أعدت وأقرت في ابريل عام 2023.



من جهته، قال مشرف مكتب ريادة الاعمال والابتكار وعضو هيئة التدريس كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.حسين علي في كلمة مماثلة إننا نحاول من خلال هذا الملتقى تشجيع الطالبة على الابتكار والابداع عن طريق انشاء مشاريعهم الخاصة انطلاقا من رؤية الكويت المستقبلية.



من جانبها، قالت مديرة دائرة الاستثمار التجاري بمعهد الكويت للأبحاث العلمية نهى المنيفي، في تصريح لـ«كونا»، إن الملتقى يهدف إلى تشجيع المواطنين والشباب وحثهم على الابتكار وتكوين مشاريعهم التجارية الخاصة.



وأضافت المنيفي أن المعهد يسعى من خلال مشاركته بمثل هذه الفعاليات إلى تعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة لتسويق مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في مجالات متعددة.



بدوره، قال مدير إدارة الابتكار بالتكليف بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حمد العفتان: إن مشاركة المركز تمثلت في جلسة حوارية تهدف إلى تعزيز روح الابتكار وتطوير مهارات ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة من خلال توضيح دور المركز في هذا المجال والخدمات المقدمة والتي يمكن للطلبة الاستفادة منها.



وأشاد العفتان بدور كلية العلوم الإدارية بشكل عام ومكتب ريادة الأعمال بشكل خاص في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدرات الشباب وتشجعهم على تحقيق الابداع والابتكار في مختلف المجالات.