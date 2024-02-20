بعث سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خـالص تعـــازيه وصــادق مواساته بوفــاة والد صاحبــــة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المغفور له بإذن الله تعــالى خالد بـــن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.



كما بعث سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.