مريم بندق



أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن رواتب موظفي الدولة لشهري مارس وأبريل ستكون في موعدها الاعتيادي.



وردا على سؤال حول امكانية تبكير رواتب شهر أبريل لتكون قبل عطلة عيد الفطر السعيد أجابت المصادر: الرواتب «ستودع في موعدها الاعتيادي»، مستدركة إلا اذا جاءت تعليمات بتبكير الصرف، لافتة إلى أن معاشات المتقاعدين ستصرف قبل عطلة عيد الفطر السعيد. وكشف المصادر عن أن ديوان الخدمة المدنية طلب من الوزارات ادراج جميع أنواع إجازات الموظفين بالنظم المتكاملة للديوان. وبينت أن العطلات والإجازات الرسمية التي تقع بين انقطاعين يتم احتسابها انقطاعا عن العمل. وقالت إنه اذا انقطع الموظف عن العمل قبل الإجازة وبعد الإجازة تحسب المدة كلها انقطاع عن العمل ويتم الخصم من الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة. وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم العمل، وضمان حقوق الموظفين في الراحة والإسهام في تحسين رضاهم والتأكيد على العدالة والمساواة وزيادة الإنتاجية عبر توفير فترات راحة منتظمة. وذكرت أن هذا الإجراء يتم تنفيذه بناء على المادة 32 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 التي تنص على أن العطلات والإجازات الرسمية التي تقع بين انقطاعين تحسب انقطاعا. وفي السياق ذاته، يحتفل الديوان بالعيد الوطني ويوم التحرير غدا الأربعاء من الساعة 9:30 صباحا ولمدة ساعتين. ووجهه الديوان ممثلا في إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة الدعوات لحضور الاحتفالية التي ستقام بالدور الثاني في الساحة الخارجية للمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ. هذا، واختتمت المصادر تصريحها قائلة: إن توفير كوادر وطنية في تخصص الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم وتعاون أكثر من جهة، وجاء التصريح بمناسبة عقد الديوان برنامج تدريبي متخصص خلال الفترة من 11 حتى 15 الجاري بهدف تنمية معارف المشاركين من الفئة التخصصية في الأمن السيبراني العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مشددا على أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية بهدف تأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية واستراتيجية التعامل والحماية القانونية لها.