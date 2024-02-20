بشرى شعبان



برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، نظمت إدارة العلاقات العامة معرض «عز وفخر 2» الذي يهدف إلى تعريف الجمهور بالخدمات المقدمة ومشاركتهم الاحتفالات الوطنية، وذلك بمشاركة وزارات المالية والتجارة والعدل.



وفي تصريح على هامش الفعالية التي شهدها مجمع الوزارات، أشاد وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري بجهود إدارة العلاقات العامة وحسن التنظيم، مؤكدا حرص وزارة الشؤون على المشاركة السنوية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة.



وتقدم ساري بالشكر إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد العنزي وجميع الموظفين على حسن تنظيم المعرض، مثمنا المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية المختلفة.



بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أحمد العنزي انه للعام الثاني على التوالي تقوم العلاقات العامة بتنظيم هذا المعرض تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية بهدف إبراز دور إدارات الوزارة بأفضل صورة ممكنة وبطريقة أقرب للجمهور وفق استراتيجية الإدارة لاستخدام أفضل الطرق لتعزيز التواصل مع الجمهور. وأوضح العنزي أن المعرض هذا العام شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية لعرض خدماتها وطريقة الاستفادة منها متقدما بالشكر لكل الجهات المشاركة وموظفي إدارة العلاقات العامة على جهودهم الكبيرة في إنجاح المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا من الجمهور.