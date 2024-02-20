ذكرت الإدارة العامة أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر يناير الماضي بلغ 1427684 راكبا.



وأوضح المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لـ «كونا»، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 5% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10% في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 34% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.



وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يناير الماضي 719092 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 708592 راكبا، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى المطار خلال يناير الماضي بلغ 11063 رحلة مقارنة بـ 10098 رحلة في يناير 2023.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر يناير الماضي بلغ نحو 19 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.2 مليون كيلوغرام، فيما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.8 ملايين كيلوغرام.



وبين أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر يناير الماضي كانت دبي والقاهرة وجدة واسطنبول والدوحة.



وفي سياق متصل، قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس إنها تلقت خلال العام الماضي 4648 شكوى من قبل المسافرين ضد الأشخاص والشركات العاملة في سوق الطيران المحلي إضافة إلى 77 مخالفة من وزارة الداخلية ضد شركات طيران خالفت تعليمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.



وأضافت إدارة «الطيران المدني» في بيان لـ «كونا»، انه تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق القوانين واللوائح المعمول بها ومحاسبة المقصرين منهم، موضحة أن عدد المخالفات خلال سنة 2023 انخفض بشكل ملحوظ بفضل وعي المسافرين بالتعاميم والقرارات والإرشادات اللازمة للسفر، مشددة على أهمية معرفة المسافرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر واختيار المكاتب والمواقع الإلكترونية الحاصلة على موافقة الإدارة لممارسة نشاط السياحة والسفر للتعامل معها.