دارين العلي



افتتح مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان ونائب مدير متحف بيت العثمان حسين القطان جناح مكتب الشهيد في متحف بيت العثمان بعد تجديده بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث تم تحديث محتويات الجناح الذي يضم صورا لشهداء من عام 1961 بالإضافة إلى شهداء الاحتلال العراقي وشهداء الواجب. وقال العوفان ان مكتب الشهيد يضم شهداء الكويت منذ الاستقلال عام 1961 حتى يومنا هذا، ويشمل الشهداء في الفترات التالية: ما قبل العدوان 153 شهيدا في الحروب العربية وانفجار المقاهي الشعبية وانفجار موكب الأمير واختطاف «الجابرية» وعسكريين أثناء الواجب وعمليات إرهابية أخرى، وهناك شهداء أثناء العدوان وشهداء الأسر وعددهم 968 شهيدا، وشهداء بعد العدوان وعددهم 208 شهداء. وبين ان مكتب الشهيد يرعى أيضا الشهداء العسكريين أثناء الواجب وشهداء الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة التي يقرها مجلس الوزراء، كما يقدم الرعاية لكل من الأب والأم والزوجة والأبناء، حيث بلغ عدد الشهداء 1329 شهيدا حتى تاريخه.



بدوره، قال نائب مدير عام متحف بيت العثمان حسين القطان ان المتحف مزار لطلبة المدارس ويضم العديد من التراث الكويتي وكذلك جناحا الديوان الأميري ومكتب الشهيد الذي يرعى أبناء الشهداء منذ عام 1961.



وذكر القطان ان متحف بيت العثمان يشارك الكويت أعيادها ويفتح أبوابه لجميع المواطنين والمقيمين لمشاهدة مقتنيات المتحف التي تعبر عن تراث وتاريخ الكويت البحري والبري.



ويجسد المنزل الكويتي القديم بجميع مقتنياته، من ملابس وأثاث وأدوات ووثائق عايشت مرحلة زمنية من حياة أهل الكويت، فهو يحكي تاريخ البلاد عبر الأجيال ويعطي الزائر صورة شاملة عن تاريخ هذا البلد، ويتميز عن بقية المتاحف الموجودة في الكويت، بأنه شامل لجميع أوجه الحياة في الماضي، فأي قطعة تراثية أو تاريخية أو علمية يجدها قاصده، سواء كان باحثا أو زائرا، لوجود عدد كبير من الغرف تحتوي على كل المقتنيات.



ويقع المتحف ضمن مركز عبدالله عبداللطيف العثمان، الذي يحتوي على عدة متاحف تتحدث عن تاريخ الكويت على مدى سنوات طويلة، وتم بناؤه عام 1947 من قبل عبدالله عبداللطيف العثمان على مساحة 17 ألف متر مربع، بينما بنيت المباني السكنية على مساحة 9420 مترا، ويحتوي على 4 بيوت وأحواش بخدماتها ويرجع حجمه الكبير لاحتوائه على 175 غرفة.