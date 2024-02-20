ضرورة الالتزام بجمع التبرعات عبر الوسائل المعتمدة.. وتنظيم «فزعة الغارمين» خلال رمضان قيد الدراسة



بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري في تصريح لـ «الأنباء» عن إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بشراء المنتج الوطني من الخضار بالجمعيات التعاونية وهي لجنة لمتابعة القرارات الوزارية الخاصة بوزارة الشؤون واعضائها من قطاع التعاون والمتخصصين في إدارة الرقابة والتفتيش لمتابعة التزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتج الوطني وفق القرار الوزاري، مبينا ان عملها سيستمر حتى نهاية الموسم الزراعي المحلي في الكويت وهي قائمة منذ سنوات وتمت إعادة تشكيلها حاليا لمتابعة الالتزام بالقرار الوزاري.



وبشأن معاقبة غير الملتزمين، قال ساري ان اللجنة سترفع تقريرا اسبوعيا لوكيل قطاع التعاون ومن ثم لوكيل الوزارة، مشيرا إلى ان هذا توجه الحكومة في دعم المنتج المحلي، وبناء عليه اصدرت الوزارة هذا القرار الوزاري، والجمعيات غير الملتزمة سيتم اتخاذ اجراءات تدريجية تصل إلى ايقاف اعتماد مجلس الإدارة.



وحول مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان، ذكر ان قطاع التنمية الاجتماعية ممثلا في إدارة الجمعيات الخيرية حريص على متابعة التبرعات وذهابها إلى المستحقين وكذلك الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ومنها عدم جمع التبرعات النقدية والالتزام باللوائح المنظمة واعتماد الجمع الآلي بواسطة الاجهزة المعتمدة من الوزارة.



وأعلن عن تشكيل 7 فرق لمتابعة العمل الخيري في كل المحافظات خلال شهر رمضان بمشاركة جهات حكومية اخرى إلى جانب «الشؤون» منها «التجارة» و«القوى العاملة» والبلدية و«الداخلية»، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على متابعة عمل الجمعيات الخيرية والتصدي لأي محاولة غير قانونية من قبل افراد او جهات غير مرخصة.



وذكر ان الفرق ستبدأ عملها بداية شهر رمضان للتأكد من التزام جميع الجهات بالضوابط والقرارات المنظمة، مؤكدا إحالة أي حالة تنتحل أي صفة خيرية أو المخالف سواء عبر الاعلام او التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة.



وحول تنظيم حملة خلال رمضان «فزعة الغارمين» أوضح ان الموضوع تحت الدراسة وسيتم عرضه على وزير الشؤون.



وحصلت «الأنباء» على الضوابط وهي: أن تحظر على الجهات الخيرية كافة المشاركة في مشروع جمع التبرعات النقدية «الكاش»، مع الالتزام بالجمع عبر استخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات، وهي خدمة «كي نت»، و«أونلاين»، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، فضلا عن أجهزة الجمع الإلكتروني، إضافة إلى حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة، سواء بالمجمعات التجارية أو الساحات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة للجمع بالمساجد وفق الجدول الزمني الذي يتم وضعه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسيعمم على الجمعيات الخيرية المشاركة.