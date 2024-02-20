ثامر المطيري: ترخيص 3600 عربة «فود ترك» ولا بد من تغليظ عقوبات المخالفين

الموافقة على طلب «الصحة» تخصيص موقع مركز الخيران الصحي في القطعة «1»

إعادة تخصيص موقع منتجات زراعية في «السالمية» لصالح وزارة المالية بصفة دائمة



بداح العنزي



دعا أعضاء المجلس البلدي خلال جلسة أمس برئاسة عبدالله المحري إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة لتنظيم عمل عربات «الفود ترك» ومعالجة أوضاع العربات في ظل الانتشار الكبير لها في المناطق السكنية، حيث أكد العضو فهد العبدالجادر ان الوضع يحتاج إلى ترتيب بحيث لا يضر الأهالي ويساهم في تشجيع الشباب، مشيدا بتجربة قطر والإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب.



وشدد نائب المدير العام لشؤون بلديتي الجهراء والعاصمة م.ثامر المطيري على تغليظ العقوبات بحق أصحاب العربات المخالفة، مؤكدا ان هناك اكثر من 3600 ترخيص عربة متنقلة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا ثم انتقل المجلس للتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وناقش توصيات لجنة الأحمدي، حيث وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 1 بمنطقة الصباحية.



كما وافق المجلس علي طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1 بمساحة 6500م2 بأبعاد 100م × 65م شريطة توفير 60 موقفا للسيارات ضمن حدود الموقع حسب الأنظمة المتبعة، وعدم استغلال الموقع استغلالا تجاريا، وتخويل الإدارة المختصة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت، والتنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، إن وجدت، وذلك قبل التنفيذ.



مردم القرين



وبحث المجلس طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة 5 بمحافظة مبارك الكبير لبلدية الكويت مع تعديل المساحة.



وقال نائب الرئيس خالد المطيري: نقدر ان المبلغ المطلوب كبير ولكن المردم أصبح الآن في منتصف المنطقة مما يؤثر على السكان في ظل التمدد العمراني وهذا غير مقبول ان تتم إعادة الموضوع للبلدية والكل يتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر.



وعقب مدير إدارة البيئة في البلدية م.عدنان سيد قائلا: ان هناك اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل المرادم وهي أولوية لدى البلدية وتم إدراجها ضمن الميزانية الجديدة بانتظار موافقة وزارة المالية.



من جانبه، شدد العضو م.إسماعيل بهبهاني على ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة من البلدية بشأن الأرض.



وأكد م.عدنان سيد أن لدى البلدية رؤية واضحة بشأن الموقع تتمثل في إعادة إصلاحه.



وأضاف خالد المطيري: كل عام يتم التأجيل لعدم وجود ميزانية لهذا الموضوع، ولذلك لا بد أن تتعهد البلدية بإصلاح الأرض وتأهيلها.



من جانبها، أوضحت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري ان المرادم من اختصاص البلدية ومن المفترض ان يعود الموقع للبلدية وسيتم إدراجه ضمن الميزانية لبدء عملية إصلاحه.



وتساءلت العضوة م.منيرة الأمير عن الدراسة الاستشارية للموقع خاصة انه قد مضى له سنوات طويلة دون تأهيل.



وبين م.عدنان سيد ان هناك دراسة استشارية ومنظومة متكاملة تتضمن الحلول وفق برنامج زمني لكل مرحلة.



من ناحيتها، قالت م.علياء الفارسي انه تمت الموافقة في لجنة محافظة مبارك الكبير على طلب الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بخصوص إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات لصالح بلدية الكويت وتعديل حدود الموقع بما لا يتعارض مع حرم الطريق (شارع الغوص).



ودعت الفارسي الى معالجة وتأهيل جميع مرادم الكويت المغلقة والبدء الجاد بمشاريع الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، مشيرة إلى ان موقع المشروع مساحته أكبر من 750 ألف متر مربع، ويعتبر ملوثا وتشتعل فيه الحرائق بشكل ذاتي بسبب تراكم غاز الميثان في التربة، ويمكن الإحساس بالتلوث من خلال انتشار الروائح الكريهة وخاصة عند المنازل المجاورة، ولذلك يجب الإسراع بطرح المشروع لاستثمار الأرض والحفاظ على صحة الناس ولن أقبل بالسماح بالإضرار بالبشر بهذه الملوثات.



ولفتت إلى أن هناك دراسة استشارية جاهزة لتأهيل ومعالجة وتشغيل الموقع حسب إفادة الجهاز التنفيذي، ويجب الإسراع بطرح المشروع وإدراج ميزانيته.



ووافق المجلس على الطلب مع تعديل حدود الموقع بما لا يتعارض مع حرم الطريق شارع الغوص وتقليص المساحة لتصبح 754961 مترا مربعا شريطة تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل الموقع.



ووافق المجلس على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الدسمة قطعة 5 ضد مدرسة أسرار القبندي الخاصة لهدمهم سور المدرسة وفتح باب دون إذن البلدية.



كما وافق على كتاب بعض سكان منطقة الفردوس قطعة 9 بشأن الاعتراض على الاقتراح بتخصيص مواقف سيارات بالساحة أمام منازل السكن الخاص بالمنطقة، وأقر طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.



ووافق المجلس البلدي علي طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة رقم 9.



واعتمد «البلدي» محضر الاجتماع الأول للجنة ذوي الإعاقه بتزكية م.فرح الرومي رئيسا للجنة.



وحفظ المجلس ما يلي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.



٭ سؤال العضوة م.فرح الرومي بشأن إجراءات إصدار كتاب إنهاء إشراف مكتب هندسي.



٭ سؤال العضوة م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.



٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



ووافق المجلس علي اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على طريق شارع ناصر المبارك، وأقر الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية، كما وافق على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر لشركة المنتجات الزراعية الغذائية بمنطقة السالمية بصفة دائمة بدلا من الصفة المؤقتة لصالح الوزارة.



كما وافق المجلس علي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل الثانوية بمساحة 12م × 7م في منطقة مشرف قطعة 6 محطة رقم 2.



وأقر طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م في منطقة مشرف بالقطعة 6 محطة رقم 5، وتعديل وضع عدد من القسائم ومحولين بمنطقة الصديق قطعة 4 وفقا الأحكام القانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.



وأقر الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع 85 بمنطقة الشامية قطعة 8.



«الفود ترك»



ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال بناء على طلب الأعضاء فهد العبدالجادر م.إسماعيل بهبهاني وم.علياء الفارسي وناصر الجدعان وخالد المطيري، وذلك لمناقشة مشكلة تواجد سيارات الفود ترك في المناطق السكنية وعدم وجود رؤية متكاملة لا تضر الأهالي وتشجع الشباب.



وقال العضو فهد العبدالجادر: مشكلة الفود ترك تضر الأهالي لأنه لا يوجد ترتيب خاص في مشاركة العديد من جهات الدولة في اجتماع لتنظيم الوضع وإعداد دراسة باللجنة القانونية والمالية لرفع تصور واضح خاصة في وجود نماذج رائعة في قطر والإمارات.



وبين ناصر الجدعان أن هناك آلاف التراخيص لعربات الفود ترك ولكن للأسف تجدها بكل موقع لذلك لا بد من تنظيمها تشجيعا للشباب، خاصة ان بعض المناطق تنقصها خدمات.



وقال م.ثامر المطيري انه في حالة عدم وجود ترخيص يتم نقل المركبة إلى موقع الحجز ومن ثم يتم الإفراج عنها.



واستغرب ناصر الجدعان من إجراءات البلدية بعد سحب السيارات ومن ثم لا يمكن ان يفرج عن السيارة إلا بعد 10 أيام.



وذكر م.ثامر المطيري أن عملية تسجيل المخالفات تحتاج الى وقت كاف بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل وزارتي الداخلية والتجارة ولا يمكن الإفراج عن السيارة فورا لأن ذلك يساعد على تكرار المخالفة، خاصة ان المشاكل مستمرة ولا بد من تغليظ العقوبات لمنع تكرار المخالفات ولدينا 3600 ترخيص لعربات الفود ترك.



ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية وأحال المجلس المقترحات التالية للجهاز التنفيذي في البلدية:



٭ اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص مواقع لإنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة.



٭ اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن إقامة مطبات صناعية في شارع الخدمة مقابل روضة الهدهد.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن عقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب والدور الهندسية.



٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة.