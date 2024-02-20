مع انطلاق فعالية حملة «يا زين تراثنا» لعام 2024، قام البنك التجاري بتنظيم زيارة لطلاب مدرسة الخليج الانجليزية، بهدف إطلاع الطلبة والطالبات على بعض جوانب التراث الكويتي القديم وكذلك العادات الكويتية القديمة وتعزيز سبل التواصل معهم وإطلاعهم على بعض المعلومات التراثية والعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي وكيف أصبحت بالوقت الحالي.



وفي تعليقها على هذه الزيارة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: سعداء في البنك التجاري الكويتي بفعاليات حملة «يا زين تراثنا» الرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم، موضحة أن برنامج الزيارة اشتمل على استضافة الحرفية شروق الصايغ لتقديم شرح تفصيلي مبسط للطلاب عن «الزبيل» وطرق استخدامه قديما، حيث نالت هذه الفعالية إعجاب الطلاب والمدرسين أيضا ورسمت البسمة على وجوههم.