

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة أنور النوري لعام 2024 التي تخصصها المؤسسة كل سنتين بتمويل من مبرة أنور النوري لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال التربية بالعالم العربي. وقالت المؤسسة في بيان لها إن جائزة أنور النوري تكرم المتميزين ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه وأنجزوا أطروحات أصيلة في مجال العلوم التربوية، مضيفة أن الجائزة لعام 2024 ستكون مخصصة في موضوعات تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس فيما ينتهي التقديم لها في 31 مايو المقبل. وذكرت المؤسسة أنها تقوم بمهمة الإشراف الكامل على الأمور الفنية والعلمية للجائزة وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الجوائز ومجلس إدارة المؤسسة أن الجائزة التي انطلقت عام 2016 بهدف تعزيز وتحسين نوعية الأبحاث في مجال العلوم التربوية والتشجيع على معالجة الموضوعات التربوية الجديدة تسهم في اكتشاف وإبراز الباحثين الشباب والمتميزين والتعريف بهم في هذا المجال. وأوضحت أن الجائزة يتم تمويلها بعطاء سخي من قبل وقف أنور النوري، مبينة أن إنشاء الجائزة باسم المرحوم أنور النوري يأتي تقديرا لدوره الكبير في مجال التربية على مستوى الكويت والوطن العربي لمدة تزيد على 50 سنة منذ تخرجه في الجامعة سنة 1962، وخدمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كعضو في مجلس إدارتها.