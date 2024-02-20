

في خطوة تعزز من مستوى الخدمات الصحية في دولة الكويت، أعلن تطبيق «داوي»، المنصة الرقمية الطبية الأولى والأكبر في الكويت، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مستشفى السيف.



وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على وعي إدارة مستشفى السيف بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتوجه العالمي لتسهيل خدمة العملاء.



وأكد رئيس مجلس إدارة «داوي» صالح المنصور، في تصريحاته، أهمية الاتفاقية ورؤية التطبيق لتحقيق نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الطبية للمجتمع الكويتي.



وأشار المنصور إلى أن «داوي» يعتبر تطبيقا كويتيا يسعى لتقديم حلول طبية متقدمة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يعيشه القطاع الصحي.



وأضاف: يسعى «داوي» إلى تسهيل عملية حجز المواعيد وتوفير آليات جديدة للحصول على رأي طبي ثان، مما يسهم في تعزيز تجربة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.



وأفاد بأنه من أهم التي المزايا يقدمها «داوي» للمستشفيات والأفراد على حد سواء، هو ضمان حجز المواعيد بسهولة وراحة، مما يقلل من نسبة عدم حضور المرضى لمواعيدهم. كما يوفر التطبيق حلولا متكاملة من خلال تقديم خدمة الاستشارة الطبية عبر الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الرعاية الطبية من أي مكان وفي أي وقت.



وثمن الشراكة مع مستشفى السيف وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وجعلها أكثر فعالية ويسرا للمجتمع.



و ختاما أكد المنصور بأن سوق الحلول التقنية للقطاع الصحي تشهد نموا يعكس الوعي المجتمعي نحو استخدام تطبيقات الرعاية الصحية، وأننا سعداء في «داوي» لوجود شراكات متينة واستراتيجية مع أكثر من 70 عيادة ومركز طبي وكثير من الأطباء الاكفاء سواء في الكويت او من خارجها، وأننا بصدد الاعلان خلال الشهور القليلة القادمة عن العديد من الشراكات مع مستشفيات وعيادات ومراكز طبية أخرى.



بدوره، قال نائب الرئيس لإدارة التسويق والعلاقات العامة في مستشفى السيف طريف العوضي ان المستشفى يدعم هذه الشراكات المميزة، كما انه يدعم الشباب الكويتي، وأشار إلى أن «داوي» تطبيق مميز سيفتح مجالا جديدا لمستشفى السيف للتواصل مع العملاء.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنصة داوي بدر ششتري إن «داوي» منصة إلكترونية تقدم حلولا رقمية لجميع المراجعين داخل وخارج الكويت للوصول إلى الأطباء.



وأوضح أنه يهدف إلى تسهيل حياة الإنسان وتعزيز الاهتمام بصحته بشكل أفضل وأسهل عن طريق المنصة.



وأكد على أهمية تطبيق «داوي» كونه متاحا على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع للمراجعين والمرضى في الكويت وخارج الكويت والحصول على الاستشارة «أون لاين».



وأكد ششتري أن «من أهم القيم التي يقوم عليها التطبيق الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته، إذ إن ذلك أمر يعنى فيه المريض والطبيب فقط، والقائمون على التطبيق ليس لديهم القدرة على الدخول لهذه البيانات».



وبين ششتري أن «تطبيق داوي خلال المرحلة الأولى له يقدم 3 خدمات رئيسية الآن، وهي: خدمة حجز المواعيد، وتعني اختيار الطبيب الذي تريده في الوقت المناسب، وخدمة الاستشارة المرئية (أونلاين) داخل أو خارج الكويت، إلى جانب خدمة الحصول على رأي طبي ثان، دون الذهاب إلى المستشفى»، لافتا إلى أن التطبيق سيشمل في مرحلته الثانية خدمات أخرى جديدة.