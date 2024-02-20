عاطف رمضان



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع، على أهمية توعية الأطفال بحقوقهم الاستهلاكية وغرس الثقافة البيئية لديهم وخاصة تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وإعادة التدوير، والابتكارات التي تهدف إلى حل المشكلات البيئية والاجتماعية.



جاء ذلك خلال افتتاح قرية المستهلك الصغير على شاطئ الصليبخات مساء الاحد، بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والرعاة والمواطنين، حيث تستمر فعاليات القرية حتى 27 فبراير تزامنا مع الأعياد الوطنية، وتضم 4 قرى ترفيهية وتعليمية للأطفال.



وقال المانع إن القرية تقدم فعاليات وألعابا تجمع بين المرح والتعلم، لغرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة في الأطفال والمستهلكين الكبار، مشيرا إلى أنها تعتبر المشروع الأول في الكويت الذي يهتم بغرس القيم الاستهلاكية السليمة ودمجها بالألعاب والمرح، كما تضم قرية المستهلك الصغير، وقرية الكوت، وقرية المرح، وقرية المستقبل، وتحتوي كل منها على ألعاب كويتية قديمة، وجلسات وخيام شاطئية، ومعارض تراثية ومقاه وأكلات شعبية، لافتا إلى أن مساحة القرى تقدر بنحو 5 آلاف متر.



وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرية هو تثقيف روادها من خلال اطلاعهم على الرسائل التوعوية التي تم نشرها وساهمت في إعدادها جهات معنية ووزارات وشركات خاصة لها ارتباط مباشر بالمستهلكين، وتخص الثقافة الاستهلاكية والتسوق الذكي وصحة الإنسان.



ولفت إلى دمج المرح بالتعلم من خلال بعض الألعاب الخاصة لجذب الأطفال، بالإضافة إلى تقديم نماذج جميلة منها اعداد ارفف جمعيات ليتمكن المستهلك الصغير من التسوق بشكل ذكي ويتمكن من كيفية قراءة محتوى المنتج وتاريخ صلاحيته والحصول على فاتورة الشراء ومحتواها، بالإضافة إلى تثقيف الطفل بالتعاملات التجارية وان تكون هناك توعية، شاملة بالإضافة إلى المرح والتعلم.