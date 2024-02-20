أكبر 10 عقود مشاريع استحوذت على 39% من الإنفاق بنحو 500 مليون دينار

يناير ينفرد بتوقيع 26 عقداً بقيمة بلغ إجماليها نحو 379.7 مليون دينار



أحمد مغربي ـ علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت أجرت تعاقدات بنحو 1.3 مليار دينار (ما يعادل 4.2 مليارات دولار) خلال 2023، مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ مشاريع خلال العام الماضي وأغلبها يمتد للسنوات القادمة، وذلك بقفزة قياسية عن العقود التي تم توقيعها خلال 2022 والسنوات الماضية.



وأظهرت البيانات أن «نفط الكويت» وقعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 128 تعاقدا، وهو عدد قياسي من التعاقدات التي تظهر قدرة الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد العيدان على تحسين إدارة ملف التعاقدات وتعظيم الاستفادة منها بما يتواءم مع تنفيذ خططها الشركة الاستراتيجية التي تحقق المستهدفات الوطنية برفع الطاقة الانتاجية للكويت.



وتسعى شركة نفط الكويت إلى تحقيق طاقة إنتاجية بـ 3.65 ملايين برميل من النفط في عام 2035 مع الاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، إلى جانب 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وهو ما يوجب على الشركة تحسين عمليات استخلاص النفط من المكامن الحالية، بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يوفر استدامة أطول لعملياتنا في انتاج النفط والغاز، وتعد العقود التي تبرمها إحدى آلياتها في تحقيق تلك الأهداف.



أكبر 10 عقود



واستحوذت أكبر 10 عقود خلال العام الماضي على 39% من إجمالي تعاقدات شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 500 مليون دينار، إذ سجل شهر أغسطس الماضي أكبر قيمة عقد لدى الشركة طوال العام بـ 74.89 مليون دينار لتنفيذ عمليات الصيانة والخدمات في شمال الكويت مع شركة «إيه بي جي» للهندسة، يليه شهر يناير الذي سجل ثاني أكبر عقد بقيمة 68.5 مليون دينار مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لتنفيذ أعمال في غرب الكويت، ثم شهر نوفمبر بثالث أكبر عقد بقيمة 49.3 مليون دينار، يليه شهر مارس برابع أكبر عقد قيمته 48 مليون دينار، وخامس أكبر عقد بقيمة 47.69 مليون دينار، وسادس أكبر عقد بقيمة 47.35 مليون دينار، ثم شهر نوفمبر مجددا بسابع أكبر عقد بقيمة 45.37 مليون دينار، وشهر أكتوبر بثامن أكبر عقد بـ 44.59 مليون دينار، وتاسعا حل شهر يناير بعقد قيمته 37.5 مليون دينار، ثم شهر يونيو عاشرا بعقد قيمته 34.9 مليون دينار.



وسيطر الربع الأول من 2023 على نحو 48.46% من إجمالي قيمة تعاقدات العام بواقع 616.5 مليون دينار، بينما استحوذ الربع الثاني من العام على 12.09% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 153.88 مليون دينار، فيما استحوذ الربع الثالث من العام على 21.74% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 276.57 مليون دينار، واستحوذ الربع الرابع من ا لعام على 17.69% من إجمالي تعاقدات العام بواقع 225.11 مليون دينار.



الربع الأول



سجل شهر يناير أعلى عدد تعاقدات خلال 2023 بواقع 26 تعاقدا استحوذت على نحو 30% من قيمة التعاقدات خلال العام كاملا بعدما وصلت إلى مستوى 379.7 مليون دينار، كما استحوذ شهر فبراير على 0.26% من قيمة التعاقدات بنحو 3.3 ملايين دينار لتعاقدين فقط، واستحوذ شهر مارس على 18.3% من قيمة التعاقدات بواقع 233.5 مليون دينار لنحو 15 تعاقدا خلال العام.



الربع الثاني



استحوذ شهر أبريل على 1.06% من إجمالي قيمة تعاقدات العام بما قيمته 13.5 مليون دينار لنحو 5 تعاقدات خلال الشهر واستحوذ شهر مايو على 1.93% من قيمة تعاقدات العام بنحو 24.5 مليون دينار أنفقت على 8 تعاقدات، بينما بلغ عدد تعاقدات شهر يونيو نحو 9 تعاقدات استحوذت على 9.1% من إجمالي تعاقدات العام بما قيمته 115.7 مليون دينار.



الربع الثالث



استحوذ شهر يوليو على 4.68% من إجمالي قيمة تعاقدات 2023 بواقع 59.65 مليون دينار لنحو 13 تعاقدا، كما استحوذ شهر أغسطس على 12.15% من التعاقدات بقيمة 154.57 مليون دينار لنحو 13 تعاقدا، واستحوذ شهر سبتمبر على 4.9% من التعاقدات بقيمة 62.34 مليون دينار لنحو 12 تعاقدا خلال الشهر.



الربع الرابع



استحوذ شهر أكتوبر على 7.6% من التعاقدات بقيمة 96.69 مليون دينار لنحو 11 تعاقدا، كما استحوذ شهر نوفمبر على 9.5% من التعاقدات بقيمة 121.5 مليون دينار لـ 11 تعاقدا، فيما سجل شهر ديسمبر 0.54% من قيمة تعاقدات العام بنحو 6.9 ملايين دينار لـ 3 تعاقدات.



تجدر الاشارة إلى ان شركة نفط الكويت قد أعلنت أمس أنه تم البدء بعمليات التشغيل لآخر محطات الإنتاج الجوراسي JPF 4 وJPF 5 في شمال الكويت والتي بدورها تضيف 320 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب و100 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، حيث ستزيد تلك المنشآت الطاقة الإنتاجية من 630 مليون قدم مكعبة من الغاز حاليا لتصل إلى 950 مليون قدم مكعبة من الغاز في المستقبل القريب.