شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها مدفوعا بارتفاع وتيرة التداولات النشطة التي زاد معها عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة إلى 132 سهما، إلى جانب كسر السوق الأول مجددا لمستوى 8 آلاف نقطة بدعم مباشر من الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم المجموعة المصرفية.



وتحظى البورصة في الوقت الحالي بعوامل دعم إيجابية، أهمها توالي إفصاحات البنوك والشركات عن النتائج المالية للعام الماضي والتي تأتي إيجابية في مجملها ومصحوبة بتوصيات مجالس الإدارات بتوزيعات نقدية ومنحة، ويضاف إلى ذلك استمرار سعر النفط الكويتي أعلى من مستوى 80 دولارا للبرميل وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.



يأتي ذلك إلى جانب الزخم الإيجابي لقيمة ملكيات الأجانب التي ارتفعت بأسهم السوق الأول لتقترب من 5.5 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 18 الجاري، وذلك مقارنة بـ 5.36 مليارات دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي.



وتأتي الارتفاعات التدريجية في قيمة ملكيات الأجانب بدعم الزخم الشرائي من جهة، وزيادة عدد الشركات المنضوية في قائمة أسهم السوق الأول من جهة أخرى، والتي ارتفعت بعد دخول المراجعة السنوية للبورصة حيز التنفيذ اعتبارا من 11 الجاري، والتي نتج عنها إضافة أسهم 3 شركات، هي البنك الأهلي ويمتلك فيه الأجانب نسبة 2.68% بقيمة 17.8 مليون دينار، وشركة الصالحية العقارية ونسبة تملك الأجانب فيها 8.37% بقيمة 21.3 مليون دينار، وشركة الاتصالات الكويتية stc ويمتلك فيها الأجانب 2.09% بقيمة 12.2 مليون دينار.



وتبلورت مكاسب جلسة أمس في ارتفاع القيمة السعرية لأسهم 62 شركة مقابل تراجعها في أسهم 56 شركة، واستقرار القيمة السعرية لأسهم 14 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 16 شركة، وجاءت هذه الارتفاعات بقيادة 10 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية، تصدرها قطاع التأمين بـ 1.9%، تلاه قطاع منافع بـ 1.8%، ثم قطاع مواد أساسية بـ 1.5%، وشهد قطاع البنوك ارتفاعا أمس بنسبة 0.6%.



وعادت مستويات السيولة المتدفقة للسوق للارتفاع مجددا بنسبة 15.3% بمحصلة أمس بلغت 60.1 مليون دينار مقارنة بـ 52.1 مليون دينار بجلسة أول من أمس، وجاء بصدارة قائمة الأكثر استحواذا على القيمة سهم «بيتك» بـ 5.2 ملايين دينار، تلاه سهم إيفا بـ 4.7 ملايين دينار، ثم سهم مشاريع بـ 4.6 ملايين دينار، ثم سهم الكويتية بـ 4.2 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 3.7 ملايين دينار.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 18.5% بتداول 261 مليون سهم مقابل 220 مليون سهم أول من أمس، وتصدر قائمة الأكثر تداولا سهم مشاريع بـ 40.1 مليون سهم، تلاه الكويتية بـ 21.3 مليون سهم، ثم عقارات الكويت بـ 14.8 مليون سهم.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بنسبة 0.7% لمؤشر السوق الأول الذي ارتفع بـ 61.6 نقطة ليصل إلى 8060 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 10.4 نقاط ليصل إلى 6024 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بمكاسب 48.1 نقطة ليصل إلى 7353 نقطة.