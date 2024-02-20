العميد محمد الرومي: هنيئاً للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه ممن عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة

نعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي

الأكاديمية تشهد موجة تطوير وتحديث لقدراتها بهدف بناء إستراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني



تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح أمس حفل تخرج الدفعة الـ31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة، وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية. وشهد حفل التخرج سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين. وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.



بعدها ألقى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد بدر الرومي كلمة بهذه المناسبة، وفيما يلي نص الكلمة:



«بسم الله الرحمن الرحيم



سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح



أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)



القائد الأعلى للقوات المسلحة



أصحاب السمو والمعالي الشيوخ (الموقرين)



سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح



رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)



معالي الوزراء الموقرين



الضيوف الكرام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



أهلا ومرحبا بكم في صرح من صروح العزة والوطنية.



سيدي حضرة صاحب السمو،



إنه لمن دواعي سرورنا تشريف سموكم لنا اليوم الاحتفال بتخريج صفوة جديدة من أبناء الكويت وعددهم 368 من الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة 31 من كلية الشرطة من بينهم ثلاثة خريجين من مملكة البحرين الشقيقة حصلوا جميعهم على درجة الدبلوم في العلوم الشرطية، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية فهنيئا للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه الذين عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة.



ونعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي تسهم بكل جهودها لإعداد وتأهيل رجال أمن متسلحين بالوطنية والانتماء والتفاني في أداء الواجب واضعين جميعا نصب أعيننا كلمات سموكم السامية: «إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعا نصونه بالنفس قبل النفيس».



فنحن على الدرب سائرون وبوفائكم وولائكم مقتدون ولسموكم وللكويت معاهدون أن نحفظ وطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن تظل الكويت دوما صرحا منيعا على أعدائها مرفوعة الهامة وواحة أمن وأمان.



الحضور الكرام،



يأتي حفلنا اليوم في ظل موجة التطوير والتحديث لقدرات الأكاديمية التي تهدف إلى بناء استراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني.



ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر الى جميع العاملين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ما بذلوه من جهد مخلص وواضح.



سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لا يسعني إلا أن أتقدم لسموكم بأسمى معاني الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل الكريم.. وفقكم الله وسدد خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير...



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من دفعة طلبة ضباط الاختصاص الـ 31 إلى دفعة الطلبة الضباط الـ 47، وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين بقوة الشرطة ألقاه مساعد المدير العام للشؤون الأكاديمية العميد علي جاسم الوهيب. بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من صاحب السمو الأمير ببدء مراسم العرض العام، كما تم تقديم «التشكيلات والفصيل الصامت» وعرض المهارات التكتيكية المختلفة بين استخدام السلاح أو من دون السلاح لمواجهة كل المواقف المحتملة في حياتهم العملية وفرضية التصدي لتجار المخدرات والتي توضح العديد من المهام الشرطية. أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه آمر كتيبة التعليم والامتحانات العميد أحمد ناصر الردهان.



هذا، وقد تفضل صاحب السمو الأمير بتسليم الجوائز والشهادات للمتفوقين من الخريجين كما تم إهداء سموه درع الاكاديمية.



وفي الختام تم عزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.



وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.





فهد اليوسف للخريجين: الكويت أمانة في رقبة كل رجل أمن



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف إن حضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين شرف بحق سلك الشرطة وتشريف لنا جميعا.



وأضاف اليوسف، في كلمة له عقب الحفل: نصيحتي للطلبة الخريجين الكويت أمانة في رقبة كل رجل أمن ووصيتي لهم الحفاظ على الأمانة والكويت تستاهل.