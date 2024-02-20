محمود عبدالرحمن: لعب دوراً رئيسياً منذ تسلّمه مهام الإدارة التنفيذية عبر بناء إستراتيجية متميزة

خلال «كورونا» استطاعت «stc» بقيادته التعامل مع الأزمة وحماية مركزها المالي



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن استقالة م.مزيد الحربي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعد مضي 5 سنوات من تسلمه قيادة الإدارة التنفيذية لـ stc الكويت، وكان الحربي قد تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 15 فبراير الجاري، حيث تم قبولها رسميا من مجلس الإدارة والإفصاح عنها في بورصة الكويت، وسيتولى مهام الرئيس التنفيذي للشركة معتز بن عبدالله الضراب.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «لعب الحربي دورا رئيسيا منذ تسلمه دفة قيادة الإدارة التنفيذية لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019، ببناء استراتيجية متميزة ساهمت في عملية تحول الشركة من شركة خدمات اتصالات تقليدية إلى التوسع في مجال حلول الأعمال والرقمنة وذلك عبر نجاحه في تنفيذ عملية استحواذ stc على كل من شركة كواليتي نت خلال عام 2019 وشركة البوابة الإلكترونية القابضة خلال عام 2022، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة. كما قاد الحربي عملية تحويل واطلاق العلامة التجارية من «VIVA» إلى «stc» لتصبح ضمن علامة تجارية موحدة لشركات المجموعة في كل من الكويت والسعودية والبحرين».



مواصلة الإنجازات والنجاحات



وأضاف عبدالرحمن: «خلال الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها معظم القطاعات في الكويت وجميع أنحاء العالم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تحول جذري في نوعية الخدمات واستراتيجية الأعمال الحالية والمستقبلية نظرا للانتشار السريع لكوفيد- 19 وفرض القيود على الحركة والذي أثر بشكل سلبي على معظم الأعمال التجارية والاقتصادية».



وتابع بالقول: «تمكنت stc بقيادة الحربي من التعامل مع الأزمة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص وتبني مبادرات جديدة بحسب ما فرضته الجائحة والتدابير الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس. كما حرصت stc على حماية مركزها المالي وحقوق مساهميها من خلال إدارة التدفقات النقدية ومراقبة عمليات التحصيل بشكل مكثف، بالتزامن مع تفعيل خطة تقليص المصاريف لدعم هوامش الربحية».



وأشار إلى أن stc واصلت تحت قيادة الحربي إنجازاتها من خلال تطبيق استراتيجيتها المؤسسية وعملية التوسع الاستراتيجي في عملياتها التشغيلية التي قامت بها على مدار الأعوام السابقة، حيث تمكنت من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، والتي عكست حرص الشركة على تعزيز قدراتها الداخلية والتوسع في نموذج أعمالها لتقديم خدمات مميزة من حيث التصميم والكفاءة إلى جانب دفع عملية التحول الرقمي، مرتكزة بذلك على شبكتها الأكثر تطورا لتقديم باقة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة لقطاعي الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى خبرات شركاتها التابعة المختصة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الشاملة المبتكرة ذات الجودة العالية، ومع التطلعات والرؤية الاستراتيجية للإدارة التنفيذية في الشركة بقيادة الحربي، حققت stc العديد من الإنجازات، وقدمت مفاهيم جديدة إلى السوق، وعززت دورها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت وتكلل ذلك بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في المنطقة تقديرا لمبادراتها واستثماراتها الذكية.



بناء مقر جديد



وفي بداية عام 2022 صنعت stc الحدث، حيث اعتمدت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، ففي العام نفسه تصدرت stc قطاع الاتصالات في دولة الكويت لحجم الايرادات بحصة سوقية وصلت إلى 39.8% خلال الربع الثالث من 2022 للمرة الاولى منذ تأسيس الشركة.



وفي نهاية عام 2022 تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي على تخصيص أرض في مدينة الكويت لبناء المقر الاداري والرئيسي لشركة الاتصالات الكويتية stc بعد جهود حثيثة من مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بقيادة مزيد بن ناصر الحربي انطلاقا من رؤية الشركة الاستراتيجية في المساهمة في دفع عجلة النمو، بالاضافة إلى عملية البناء والتطوير في الكويت تماشيا مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة من رؤية 2035.



وبدأت الشركة فعليا في وضع خطط تنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء المقر الرئيسي حيث ان هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في توفير المصاريف التشغيلية والإدارية الحالية والمستقبلية مما سيعود بالأثر الإيجابي على أعمال الشركة واستقرارها.



أول ترخيص لمشغل شبكة افتراضية



ومن الإنجازات الأخرى، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITRA) لإطلاق أول ترخيص لمشغل شبكة افتراضية للهاتف النقال (MVNO) في الكويت بالشراكة مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.



فمن خلال هذا الترخيص تمكنت فيرجن موبايل الكويت من العمل في السوق الكويتي باستخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة stc، بصفتها المزود لتلك الخدمة للمشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت، والذي من شأنه تقديم باقات الدفع المسبق للمستهلكين، مما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات رقمية بالكامل في البلاد.



وختاما، جاءت ترقية stc إلى السوق الأول خلال عام 2024، والذي يعتبر من أفضل الأسواق في بورصة الكويت، لتعكس توجهنا الاستراتيجي على مدى السنوات الماضية نحو ريادة السوق من خلال تعزيز ثقة المجتمع الاستثماري في نموذج أعمالنا التشغيلية القوي والمرن إلى جانب ثقتهم باستراتيجية الشركة المؤسسية، بالإضافة إلى مركزنا المالي القوي، والذي يدل على مكانة stc كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن ترقية stc إلى السوق الأول في بورصة الكويت يدل على متانة الوضع المالي، والمواكبة الدائمة للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم.





أداء مالي قوي.. والتوسع بنموذج الأعمال



حققت stc نتائج مالية قوية خلال السنوات القليلة التي تولى فيها الحربي قيادة الإدارة التنفيذية من خلال تسخير قدراتها التقنية والبشرية لتتماشى مع تطلعات وطموحات عملاء ومساهمي الشركة، بالإضافة إلى التوسع في نموذج أعمال الشركة وحرصها على التركيز على قطاع الأعمال من خلال تطوير خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات والذي كان له الأثر الأكبر في مضي stc في تحقيق هذا النجاح.



وارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 22% منذ تولي الحربي منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة على الرغم من التحديات والصعوبات في السوق الكويتي، وفي نهاية عام 2023 حققت stc أعلى مستوى من الإيرادات منذ التأسيس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 351.4 مليون دينار.



التحول الرقمي.. عامل رئيسي بنجاح الشركة



كانت استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc، بدعم وقيادة م. مزيد الحربي، ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية عاملا رئيسيا من عوامل النجاح والاستدامة التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.



وبالإضافة إلى ذلك، تلعب stc دورا كبيرا في علاقاتها مع المستثمرين والمجتمع الاستثماري والذي يعزز من مفهوم وقيم الشركة لاتباع أعلى معايير الشفافية باعتماد أسس مهنية توازي أفضل الممارسات العالمية في عملية التواصل مع مساهميها والتي تكللت بإطلاق stc خلال عام 2019 تقنية 5G الأحدث عالميا، وذلك حصريا لأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، لتقدم التجربة الاحدث من شبكات الجيل الخامس 5G إلى عملائها وبمستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية الأوسع في سبيل إثراء تجربتهم وتحسين أنماط الحياة لعملائها.