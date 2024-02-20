

نظم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية «مركز دراسات الاستثمار»، برنامجا تدريبيا بعنوان «إجراءات الجمعيات العمومية وفقا لأحكام قانون الشركات والجهات الرقابية المختصة ووفقا لآخر المستجدات»، وذلك بتاريخ 19 الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المستشار عمرو حافظ نائب أول رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، وعضو اللجنة القانونية في اتحاد شركات الاستثمار.



وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش إن هذا البرنامج قد تم تصميمه بعناية ودقة وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإشرافية في الكويت، خاصة في هذا الوقت من العام، والذي يسبق عقد الجمعيات العمومية للشركات، وبعد صدور تعميم هيئة أسواق المال رقم 1 لسنة 2024 الذي يتضمن دعوة الشركات لتوفير النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العمومية لمساهميها اعتبارا من بعد تاريخ 2 مارس 2024.



وبالتالي فإن هذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات فريق الإدارة العليا وجميع المعنيين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، بما يعين الشركات على الالتزام بتعليمات الهيئة، ويضمن الامتثال للوائح والقوانين، ويحول دون وقوعهم في مخالفات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير عمل الشركات، ووفقا لأفضل الممارسات.



جدير بالذكر أن البرنامج تضمن أربعة محاور رئيسية، حيث بدأ المحور الأول بالتعريف بأنواع الجمعيات العمومية والأحكام الخاصة بها وفق قانون الشركات، ثم انتقل المحور الثاني إلى شرح مفصل لإجراءات الجمعيات العمومية وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية.



فيما تناول المحور الثالث الإجراءات الخاصة ببعض الأمور التي تعرض على الجمعيات العمومية، واختتم البرنامج بالمحور الرابع الذي ناقش التحديات العملية التي تواجه إجراءات الجمعيات العمومية.