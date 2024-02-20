

أطلقت شركة بست اليوسفي، إحدى الشركات التابعة لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، إلى جانب شريكتها «هواوي»، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، الشاشة الذكية الجديدة من سلسلة IdeaHub S2 في حفل خاص نظمته في فندق كراون بلازا الكويت، حيث تم الكشف عن الإصدار الجديد للشاشات الذكية التي أحدثت ثورة في مكان العمل الحديث، بفضل ميزاتها غير المسبوقة لتعزيز الكفاءة.



كما استعرض القائمون على الحفل القدرات المبتكرة لجهاز Huawei IdeaHub S2 وقدرته على تغيير طريقة تعاون الفرق وتواصلها، حيث تم تصميم هواوي IdeaHub S2 بناء على خبرة هواوي المتراكمة في تقنيات مؤتمرات الفيديو الاحترافية لما يقارب الـ 30 عاما، وتمكن الحضور في الحفل من تجربة الشاشات الذكية الجديدة من خلال التفاعل مع التكنولوجيا المتطورة التي تجعل من Huawei IdeaHub S2 الحل الأمثل لمساحات العمل الحديثة.



ويعمل جهاز هواوي IdeaHub S2 على الارتقاء بمرونة أي اجتماع سحابي أو محلي إلى مستوى أعلى.



ويتيح خيار BYOM (تنظيم اجتماعك الخاص) للمستخدمين نقل الاجتماعات بسلاسة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي إلى اللوحة، ما يشير إلى التحول نحو الاجتماعات الذكية، بينما تتيح تقنية Wi-Fi Direct الجديدة للمستخدمين تنفيذ عرض من خطوة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم ميزة النوافذ المتعددة، ما يتيح للمستخدم القيام بمهام متعددة دون عناء، مثل تصفح المعلومات والكتابة على السبورة البيضاء في وقت واحد، ما يعزز كفاءة العمل، كما تحتوي شاشات Huawei IdeaHub S2 أكثر من 1000 تطبيق جاهز مع وظيفة مضاعفة التطبيقات لسهولة التنقل في المحتوى في النوافذ المزدوجة، ما يمنح المستخدم مساحة أكبر لأداء المهام.



وفي السياق ذاته، صرح المدير العام لشركة بست اليوسفي للإلكترونيات وائل ديب: «يسعدنا أن نقدم جهاز Huawei IdeaHub S2 لعملائنا الكرام في الكويت. الذي يعد أداة الإنتاجية المتطورة لتحسين ميزات التعاون في مكان العمل، حيث يقدم تجربة سلسة ومفعمة بالمغامرة لتعريف الطريقة التي تعمل بها الفرق معا».



بدوره، وفي حديثه في حفل الإطلاق، قال مدير المنتجات والحلول لمجموعة أعمال المؤسسات في شمال الخليج، هواوي ووجون: تعد النظم البيئية الذكية التعاونية ضرورية في المكاتب الحديثة والمتصلة، ويستفيد SmartHub من القدرات السحابية لتقديم خدمة سلسة وسهلة الاستخدام. وتجربة مركزية، مصممة لتعزيز الطريقة التي تعمل بها الفرق معا، أينما كانوا في المكتب. ويعد هذا عنصرا رئيسيا في استراتيجية المكاتب الذكية الجديدة لدينا، والتي ستوجه ابتكارات هواوي في السنوات المقبلة، حيث نسعى إلى تقديم منتجات فائقة الجودة لعملائنا، لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من عالمنا الرقمي المتزايد.



وأضاف يتميز IdeaHub S2 بـ 6 إمكانات مفتوحة للاجتماعات والسبورة البيضاء والعرض وواجهة المستخدم (UI) والإدارة وتخصيص المؤسسات، ما يسمح بالتكامل السريع لتطبيقات الشركاء، وتعمل تقنية الضوء الأزرق المنخفض على حماية صحة عين المستخدمين، وتتميز الأداة الجديدة كليا بشاشة خفيفة ناعمة بدقة 4K مع حماية بصرية ضد الضوء الأزرق، مع زمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 16 مللي ثانية والتعرف الذكي على الكتابة، كما يستطيع المستخدم الاستفادة من الكتابة البديهية سهلة الاستخدام على الشاشة، بأقل زمن استجابة للكتابة وهو منح تجربة الكتابة بالقلم على الورق، بالإضافة إلى قدرة 4K E2E 4K لأفضل تجربة لمؤتمرات الفيديو، فضلا عن ميزة التقاط صوت لمسافة طويلة للغاية بطول 12 مترا مع مجموعة ميكروفون Beamforming، بحيث يمكن تحقيق ميزات BYOM مع التحكم العكسي على منصة Windows من خلال أي مفتاح من النوع C IdeaShare أو كابل Type C أو تطبيق IdeaShare. تسمح العمليات والصيانة المبسطة (O&M) بنقرة واحدة في الكشف عن أخطاء البرامج والأجهزة والإبلاغ عنها. وتوفر منصة إدارة الأجهزة Idea Manager من Huawei إدارة مركزية لنقاط النهاية.



من جهته، قال المدير الإقليمي لخط إنتاج التعاون الذكي بهارات بوشان جوبتا، (ICPL): واصل الاعتماد على هواوي لمواصلة إطلاق منتجات تنافسية عالية الجودة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا. وتتضمن مجموعتنا المستقبلية، أعلى نطاق، موضحا أن جهاز IdeaHub الكل في واحد يستخدم 3 كاميرات مع خاصية تتبع الصوت، وبرنامج ترميز مدمج لاتصال H.323 SIP بأعلى مستوى من الأمان، وهو ما سيتم الإعلان عنه في عام 2024.



وأضاف كما أعادت Bharat أيضا محفظة التعاون الذكي من Huawei للحفاظ على التركيز الأساسي على المساحات المكتبية ومتطلبات السوق المحلية. ويمكن للعملاء الاطلاع على حل «VC الكل في واحد» في النصف الثاني من عام 2024. مع التركيز الثابت على التميز، كما سيظل قسم شركة أتمتة المكاتب (OACD) في شركة بست اليوسفي للإلكترونيات في طليعة الصناعة، حيث يقدم أتمتة شاملة للمكاتب ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. علاوة على تعاون قسم أتمتة المكاتب مع شركة هواوي في IdeaHub في الكويت، حيث قاما بتنفيذ العديد من المشاريع التحويلية. وتؤكد هذه الشراكات على التزامنا بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم داخل المجتمع المحلي.