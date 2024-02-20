

بيروت - بولين فاضل



تتعدد انشغالات بعض الفنانين ومهنهم بحيث نقع على من يمارس في آن الغناء والتمثيل، وأحيانا التمثيل والتقديم، وأحيانا أخرى التمثيل والكتابة والتقديم، ولكن في أكثر الحالات يكون الشغف والانحياز لمهنة دون سواها لأسباب تتفاوت بين فنان وآخر.



البداية مع فيفيان أنطونيوس التي ذاقت نجومية التمثيل على مدى أعوام، وهي اليوم كاتبة ولها في رصيدها 4 مسلسلات، كما أنها أستاذة تمثيل وقد افتتحت أخيرا أكاديمية لتعليم التمثيل. لكن بين كل هذه الانشغالات، تقول فيفيان إنها تنحاز للتمثيل ولا يمكن أن تتخلى عنه أبدا، وعندما يصلها دور تمثيلي مهم تترك الكتابة من أجله. وتضيف: «التمثيل هو شغفي الأول والأخير، ولا يمكن أن أتخلى عنه حتى لو هو تخلى عني. تأخذ الكتابة الكثير من وقتي وتتطلب مني كما هائلا من التركيز والتفاني. لذلك يأتي عشقي للتمثيل كأولوية، يتبعه التعليم وبعدهما الكتابة».



ومن فيفيان أنطونيوس إلى نيكول سابا التي تغني وتمثل وحتى خاضت ذات مرة غمار التقديم في مصر من خلال برنامج «التفاحة»، لكن نيكول ولو قدر لها أن تختار بين المجالات الثلاثة، لاختارت وبلا تردد الغناء لكونها وكما تقول تحب الفرح والترفيه وتجيد زرعهما من خلال الغناء وإحياء الحفلات.



أما نجم مسلسل «ستيليتو» كارلوس عازار والذي طرح أخيرا أغنية بصوته هي «كلما بدقلك»، فيعترف بأن موقع التمثيل عنده يوازي بأهميته الغناء، وهو سبق وجمعهما في أكثر من عمل مسرحي ودرامي. ويضيف: «أنا متخصص بالمجالين دراسة وعلما، إلى جانب الموهبة. ومنذ صغري عندما كان أحدهم يسألني عن طموحاتي المستقبلية، كنت أقول له أريد أن أغني وأمثل». وبالنسبة لكارلوس، فإن البعد عن الساحة الغنائية كان نتيجة ظروف كثيرة تحكمت به وأخذته إلى مكان ثان. يقول: «المكان الثاني هذا أي التمثيل هو موقعي الطبيعي أيضا، وكنت أمارس فيه شغفي، فأنا أعمل كي أرضي نفسي، وهو ما يشعرني بالفرح ضمن ما أحبه وأبرع به».



ويقول طارق سويد الذي خاض في مشواره التمثيل وكتابة المسلسلات وتقديم البرامج إن الأضواء والوقوف أمام الكاميرا ما عادا من أولوياته، لذا فإن طارق الكاتب تغلب على طارق الممثل ومقدم البرامج.



من جهتها، الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب تفضل التمثيل لكونه يخلق لديها حالة من الفرح ويجعلها تطير من الداخل لاسيما أنها من النوع الذي يمل بسرعة، وبالتالي فإنها في التقديم، وكما تقول، تبقى ريتا كما هي في الحياة، فيما في التمثيل تخلع عنها ثوبها الحقيقي لترتدي في كل مرة ثوبا مختلفا.