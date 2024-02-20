

يحيى حميدان - هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب، أن الخروج بالتعادل 1-1 بين فريقه والكويت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري زين للدرجة الممتازة، يعد بمنزلة خسارة نقطتين لكل من الفريقين، وقال: «المباراة جيدة المستوى، وشهدت أداء تكتيكيا عاليا، وعليه فهما لا يستحقان الخسارة، لكن تبقى النقطة أفضل من الخروج خالي الوفاض».



وأشار الخطيب إلى أن الفحيحيل سعى للعودة للمباراة بعد تقدم الكويت بهدف، وذلك عبر عدة محاولات بأساليب تكتيكية مختلفة، حتى جاء هدف التعديل في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتنتظرنا مواجهات صعبة في الجولات المقبلة في مقدمتها مباراتا كاظمة والسالمية، وهدفنا الدخول ضمن الفرق الستة التي تلعب على لقب الدوري. وأكد الخطيب أن المنظومة الكروية في الفحيحيل تعمل وفق أهداف محددة، بقيادة رئيس مجلس إدارة النادي حمد الدبوس. وقال: «نعمل بروح الفريق الواحد، والنجاح ينسب للجميع، من جهازين فني وإداري ولاعبين، ونأمل تحقيق الأهداف المرجوة مستقبلا».



من جانبه، قال مهاجم نادي الكويت يوسف ناصر إن التعادل مع الفحيحيل جاء بطعم الخسارة بالنسبة لفريقه، وذلك بعد التقدم بهدف حتى الثواني الأخيرة من المباراة. وأضاف ناصر أن أداء «الأبيض» لم يكن بمستوى أدائه أمام القادسية في المباراة التي سبقت لقاء الفحيحيل، ولكن الفريق خلق بعض الفرص ولم يستغلها. وأشار ناصر إلى أنهم غير راضين عن التعادل مع الفحيحيل، مؤكدا أن الحكم في حال أخطأ فإنه بشر وكان يجب عليه احتساب الوقت بدل الضائع كما يجب دون زيادة بعدما احتسب 7 دقائق وجاء هدف التعديل لـ «الأحمر» في الدقيقة الثامنة.



إلى ذلك، يعمل الجهاز الطبي للكويت على تأهيل المهاجم الكونغولي الجديد جاي مبينزا بسبب حاجته إلى مزيد من الوقت، حيث لم يشارك حتى الآن مع «الأبيض» منذ قدومه في أواخر الشهر الماضي.



