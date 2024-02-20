

توّج فريق ووريرز بلقب منافسات دوري هوكي الجليد للرجال للمرة الأولى بعد فوزه المستحق على نظيره ستارز 10 - 5 ليحتل الأخير المركز الثاني.



وجاءت المباراة الختامية للدوري الذي نظمه نادي الألعاب الشتوية على مدى 20 جولة بمشاركة 6 فرق قوية من الجانبين، إذ شهدت تقاربا في النتيجة إلا أن الفريق الفائز تمكن من حسم النتيجة في الشوط الثالث. وأحرز فريق البحرين البحريني المركز الثالث بعد فوزه على نظيره موسادز 10-7.



وقال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف عقب حضوره ختام الدوري إن اللجنة حريصة على دعم أنشطة النادي باعتباره يشرف على ألعاب أولمبية شتوية، وهي لا تقل أهمية عن الألعاب الأولمبية الصيفية.



من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله إن النادي تمكن من الارتقاء بالألعاب الشتوية من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين بدليل العدد الكبير من الشباب الكويتي الممارس لهذه الألعاب لاسيما لعبة الهوكي على الجليد.



من جهته، أوضح رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، أن البطولة التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي ظهرت مبارياتها بندية كبيرة لاسيما بعد انضمام نادي البحرين البحريني، لافتا إلى سعي النادي لضم فرق خليجية أخرى للدوري لتكوين دوري خليجي.