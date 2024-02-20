هنّأ خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بقرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ 5/12/2023، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.



كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 20/2/2024 متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



وبمناسبة الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الوفي، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.



وفي ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار، وبما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.