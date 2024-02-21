قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة الأعياد الوطنية في الفترة ما بين 22 و26 الجاري تبلغ نحو 262731 مسافرا مقارنة بـ 187152 في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني عبدالله الراجحي لـ «كونا» ان حركة الركاب المغادرين المتوقعة في عطلة الأعياد الوطنية تبلغ 113337 راكبا مقارنة بـ 102010 ركاب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحا أن حركة الركاب القادمين المتوقعة خلال العطلة تبلغ 149394 مسافرا مقارنة بـ 85142 في ذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الرحلات المتوقع تسييرها يبلغ 1845 رحلة مقارنة بـ 1367 خلال الفترة نفسها من 2023.



وذكر أن عدد الرحلات القادمة المتوقع تسييرها يبلغ 924 رحلة مقارنة بـ 685 بذات الفترة من العام الماضي فيما سيبلغ عدد الرحلات المغادرة 921 رحلة مقارنة بـ 682 في الفترة نفسها من 2023.



وأفاد بأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة، مؤكدا استعداد الطيران المدني بكل قطاعاتها التشغيلية لعطلة الأعياد الوطنية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.