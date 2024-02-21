أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي حرص الهيئة على تنمية الشباب وإتاحة المساحات أمامهم وتمكينهم من التميز في الجوانب العلمية والتكنولوجية بإشراكهم في بطولات ومسابقات دولية وتأمين تدريب مناسب لهم لتحقيق مراكز متقدمة فيها.



وقال السبيعي في تصريح صحافي أمس بمناسبة تدشين الهيئة دورات تدريب خاصة للطلبة المشاركين في بطولة تحدي «فيرست» التقني للروبوتات التي تقام بإشراف منظمة FIRST العالمية في مركز شباب مدينة جابر الأحمد إن إشراك الطلبة المميزين من المرحلتين المتوسطة والثانوية في هذه البطولة العالمية يأتي ثمرة تعاون مميز بين الهيئة ووزارة التربية.



وأوضح أن الدورات التي تشهد حضور نحو 240 طالبا وطالبة تهدف إلى تدريبهم على تصميم الروبوتات وإنشائها وبرمجتها وتشغيلها بإشراف معلمين متخصصين، وتم تقسيمهم إلى 24 فريقا لإنجاح تدريبهم استعدادا للبطولة المقررة عقدها يومي 5 و6 مارس المقبل في ذات مكان التدريب، مشيرا إلى أن مشاركة الشباب الكويتي في مثل هذه التجمعات العلمية تكسبهم مهارات مهمة بمجال الروبوتات والهندسة وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات وتعزيز الابتكار كما تساعدهم في الوصول إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما ينعكس إيجابا على تنمية الجوانب القيادية لديهم.



وذكر أنه سيتم تدريب نحو 60 متطوعا ومتطوعة من الشباب الكويتي للعمل ضمن المسابقة العالمية، كما سيتم منحهم شهادات معتمدة بعد اجتيازهم امتحان البطولة على المستوى الدولي متمنيا لجميع المتدربين النجاح والتفوق. يذكر أن FIRST العالمية هي منظمة غير ربحية وإحدى المنظمات الرائدة دوليا في تقديم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM لخدمة الشباب من خلال مجموعة من برامج الروبوتات الشاملة والمبنية على العمل الجماعي وبدعم من شبكة عالمية من الموجهين والمدربين والمتطوعين والخريجين والجهات الراعية.