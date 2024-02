أسامة دياب



تماشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتمكين المرأة اقتصاديا على مستوى العالم، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد مؤخرا سلسلة من الفعاليات يومي 19 و20 الجاري، بهدف تبادل أفضل الممارسات حول كيفية زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بالقطاع الخاص. لقد تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع بنك الخليج، وبورصة الكويت، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، ومنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP.



كما عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل إرشادية لمجموعة من السيدات الكويتيات القياديات من مختلف المجالات لمناقشة الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في حياتهن المهنية، وتجاوز التحديات، وتحقيق النجاح.



وشاركت رئيسة منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة» هدويغ نوينز - وهي منظمة تدافع عن زيادة التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات ـ في «بودكاست» بنك الخليج Lead The Way، وتحدثت عن مشاركة المرأة في القطاع المالي وكيفية تحقيق تنوع أكبر في المناصب القيادية العليا.



كما شاركت نوينز في فعالية استضافتها بورصة الكويت، حيث ناقشت قضايا متعددة مثل التنوع والشمولية، وكذلك أفضل الممارسات المهنية من الاتحاد الأوروبي بشأن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في القطاع الخاص. وتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبي أيضا وجهات النظر مع مؤسسي وأعضاء منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP.



تنوع وشمولية



وفي حديثها إلى الشركاء الكويتيين، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين: يلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما قويا بالعمل مع جميع الجهات الفعالة في المجتمع الكويتي لتعزيز التعاون بشأن قضايا التنوع والشمولية وتمكين المرأة. إن هذه الفعاليات تبني على النجاح الذي تمكنا من تحقيقه، وذلك من خلال العديد من المشاريع التي قمنا بتنفيذها مع شركائنا الكويتيين في القطاعين العام والخاص، ونحن نتطلع إلى مواصلة تبادل خبراتنا لتعزيز الهدف المشترك المتمثل بتمكين المرأة اقتصاديا في كل من الكويت وأوروبا.



بدورها، قالت الأستاذة بجامعة الكويت د.لبنى القاضي، وهي مؤسسة ومديرة مركز دراسات وأبحاث المرأة: كانت هناك شراكة ناجحة بين الاتحاد الأوروبي والكويت في مجال تمكين المرأة اقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قمنا بتبادل أفضل الممارسات بالاضافة إلى فرص التدريب للنساء الكويتيات الرائدات في القطاع الخاص. وهذا مثال جيد على كيفية عمل الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك مع القطاع الخاص الكويتي لتحقيق هدف خطة التنمية الوطنية للكويت المتمثل في زيادة عدد النساء في المناصب القيادية.



إستراتيجية الاستدامة



كذلك، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: التزاما بتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا، أعطت بورصة الكويت منذ تأسيسها الأولوية للتثقيف المالي باعتباره عنصرا أساسيا في إستراتيجية الاستدامة المؤسسية الخاصة بالبورصة.



وأضافت العبدالكريم: نفتخر بتنظيم مثل هذه الفعاليات، كجزء من جهودنا المستمرة لرفع مستوى الوعي حول هذه المسألة المهمة داخل سوق المال الكويتي والمجتمع بشكل عام. نتقدم بخالص امتناننا وتقديرنا لسعادة السفيرة السيدة آن كويستينين والسيدة هدويغ نوينز لمساهماتهما القيمة في اقامة هذه الفعالية الملهمة، ونتطلع إلى العمل معا في المستقبل مع استمرارنا في دعم المبادرات التي تتوافق مع التزامنا بتعزيز التغيير الإيجابي طويل الأمد.



خبرات قيمة



أما مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، فقالت: في إطار مسيرتنا المستمرة نحو تعزيز التنوع والشمولية وتمكين المرأة والقيادات النسائية تشرفنا في بنك الخليج باستضافة السيدة نوينز كضيفة للتحدث في بودكاست Lead the Way تحت عنوان Own Your Career، حيث نقلت خبراتها القيمة إلى القيادات النسائية الناشئة لدينا، ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية مشاركة القصص الملهمة للدفع بعملية تمكين المرأة في الكويت، وفي بنك الخليج، نلتزم بدعم التنوع في فريق العمل، لاسيما دعم القيادات النسائية في الإدارة التنفيذية والمناصب العليا.



وتابعت الحجاج: وبعد جلسة «البودكاست»، استضاف بنك الخليج غداء عمل للأعضاء المؤسسين لمنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP، للترحيب بالسفيرة آن كويستينين وهيدويغ نوينز، حيث أتيحت لنا الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف مختلف جوانب تمكين المرأة في القطاع الخاص وخلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة في الكويت.