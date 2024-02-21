الدوسري: تسمية 2024 عام التحول الإعلامي الذي نسخر فيه كل طاقاتنا لانطلاقة تليق بقيادتنا وشعبنا

القطاع الإعلامي وفّر 56 ألف وظيفة ونستهدف الوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام



انطلقت أمس أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة بمشاركة ممثل وزير الإعلام الكويتي وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن إلى جانب 2000 من أبرز الشخصيات الإعلامية والأكاديمية المتخصصة في مجال الإعلام محليا ودوليا و80 جهة إعلامية.



وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، «اتفقت مع زملائي أن نسمي عام 2024 عام التحول الإعلامي الذي نسخر فيه كل طاقاتنا لانطلاقة تليق بقيادتنا وشعبنا»، مشيرا إلى أن الإعلام أسهم بأكثر من 14 مليار ريال سعودي (نحو 3.73 مليارات دولار) في الناتج المحلي.



وأضاف «نستهدف الوصول إلى 16 مليار ريال (نحو 4.27 مليارات دولار) هذا العام بارتفاع 10%»، مبينا ان «القطاع الإعلامي وفر 56 ألف وظيفة ونستهدف الوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام».



وتابع «نعمل على ثلاث استراتيجيات في منظومتنا الإعلامية لتتكامل مع استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام التي نتطلع من خلالها إلى تحديد التوجه الاستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة ونعمل على استراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتعزيز تنافسية الأعمال وتطوير الكوادر والمواهب الإعلامية كما نعمل على استراتيجية وكالة الأنباء السعودية (واس) التي تهدف لزيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم».



وأفاد بأنه «تم إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام التي تهدف إلى التمكين والتطوير والتدريب في تخصصات المستقبل وعقدنا شراكات مبكرة مع كبرى شركات التقنية ومنصات الإعلام العالمية مثل غوغل وهواوي وعلي بابا وغيرها ونعمل تحت رؤية حكيمة لا تثق سوى بأربع مفردات.. الأرقام والمؤشرات والشغف والعمل».



وشهد المنتدى انطلاق معرض مستقبل الإعلام «فومكس» أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تجتمع لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإعلام وتنظيم ورش متخصصة ونوعية يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين في مجالات الإعلام المتنوعة واستعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية وبناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.