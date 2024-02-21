بعد زيادة اسعار البنزين والكهرباء التي صدرت تباعا في الايام الماضية، تتجه رسوم الاتصالات والانترنت للارتفاع لتضيف المزيد من الأعباء على رواتب السوريين الذين لم يستلموا بعد، زيادة الرواتب التي صدرت مؤخرا والبالغة 50%.



وكشفت مصادر في الشركة السورية للاتصالات أنها بصدد رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت 35% اعتبارا من الشهر القادم.



ونقل موقع «أثر» عن المصادر أنه سيتم رفع خدمات التركيب لمرة واحدة 50% اعتبارا من الشهر القادم أيضا.



ويذكر أن آخر تعديل للأسعار كان في شهر نوفمبر الماضي، وفق التالي: 25 ـ 30% زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30% زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.



وبينت الهيئة الناظمة للاتصالات أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.



وأعلنت شركتا الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN عقب ذلك الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات والانترنت حينها وهي 47 ل.س للدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع، و45 ل.س للدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع، و27 ل.س سعر الميغابايت خارج الباقات.