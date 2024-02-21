أصدر بنك الكويت المركزي باعتباره مشغلا ومنظما للبنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية تعميما من قبل محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إلى جميع البنوك المحلية بتاريخ 14 فبراير 2024 بشأن تمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)، لساعة إضافية وذلك ابتداء من أمس.



ويأتي تعميم «المركزي» نحو تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الكويت، وفي ضوء أدوار ومسؤوليات بنك الكويت المركزي في تطوير نظم المدفوعات مع ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية.



تجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد سيتيح لعملاء البنوك المحلية تنفيذ التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية الإلكترونية حتى الساعة 5:45 مساء، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المالية المقدمة للجمهور بما يلبي احتياجات الشرائح المتعددة في المجتمع، كذلك خدمة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني.