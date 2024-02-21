الكويتيون يشكّلون 32% من جملة سكان البلاد.. والجالية الهندية تكسر حاجز المليون نسمة

13 % من سكان الكويت مصريون بـ 644 ألف نسمة.. تراجعوا بنحو 10.8 آلاف في عام

علي إبراهيم



أظهر أحدث بيانات حكومية أن عدد سكان الكويت بلغ بنهاية 2023 نحو 4.859 ملايين نسمة، بينهم 1.546 مليون مواطن ومواطنة و3.3 ملايين وافد ووافدة، وبالمقارنة بأساس سنوي فقد شهد عدد سكان الكويت ارتفاعا بنسبة 2.6% بما عدده 122.7 ألف نسمة خلال العام الماضي، مقارنة بعدد سكان يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة في 2022.



ووفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الحالة حتى نهاية ديسمبر الماضي، فإن أعداد الجالية الهندية في الكويت كسرت حاجز المليون هنديا وهندية خلال العام، بينما تراجعت أعداد الوافدين من الجنسية المصرية، وجاءت أعلى 10 جنسيات تسكن الكويت كالتالي:



1 ـ الكويتيون: يستحوذون على 32% من إجمالي عدد السكان بواقع 1.546 مليون نسمة، وارتفع عدد المواطنين الكويتيين بنحو 2% بواقع 28.69 ألف مواطن ومواطنة في 2023 مقارنة بـ 1.517 مليون مواطن ومواطنة في 2022.



2 ـ الهنود: يستحوذون على 21% من إجمالي سكان الكويت بأكثر من مليون نسمة، بينما يشكلون ما نسبته 30% من جملة الوافدين بالبلاد، وارتفع عددهم على أساس سنوي بنسبة 3.6% بما عدده 34.95 ألف شخص.



3 ـ المصريون: يستحوذون على 13% من سكان الكويت بنحو 644.44 ألف نسمة، بينما يشكلون ما نسبته 19% من جملة الوافدين في الكويت، وتراجع عدد المصريون بواقع 10.79 آلاف شخص وبنسبة 1.6% مقارنة بعددهم في 2022 البالغ 655.23 ألف شخص.



4 ـ البنغلاديشيــــــون: يستحوذون على 6% من جملة السكان بواقع 274.79 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 8% من جملة الوافدين في الكويت.



5 ـ الفلبينيون: يستحوذون على 5% من عدد سكان الكويت بواقع 267.25 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 8% من جملة الوافدين في الكويت.



6 ـ السوريون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 161.43 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 5% من جملة الوافدين في الكويت.



7 ـ السريلانكيون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 145.63 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 4% من جملة الوافدين في الكويت.



8 ـ السعوديون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 139.48 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 4% من جملة الوافدين في الكويت.



9 ـ النيباليون: يشكلون 2% من سكان الكويت بواقع 107.48 آلاف نسمة، ويشكلون ما نسبته 3% من جملة الوافدين في الكويت.



10 ـ الباكستانيون: يشكلون 2% من سكان الكويت بواقـــع 91.95 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 3% من جملة الوافدين في الكويـــت.



ويأتي ذلك فيما استحوذت بقية الجنسيات الأخرى عــــلــى نسبـــة الـ 10% المتبقية من السكان بواقع 480.16 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 14% من جملة الوافدين في الكويت.



جملة العاملين



وأظهرت البيانات أن جملة العاملين في الدولة يبلغ 2.97 مليون نسمة، يشكلون 61% من إجمالي السكان، بينما يبلغ عدد العاملين من الوافدين 2.5 ملايين نسمة يشكلون 75% من جملة الوافدين بالكويت، ما يعني أن 25% من وافدي الكويت هم أعداد العائلات.



وجاءت أكبر أعداد القوى العاملة في الكويت كالتالي:



1 ـ الهنود: يشكلون 30% من قوة العمل بواقع 885.9 ألف عامل وعاملة.



2 ـ المصريون: يشكلون 16% من إجمالي القوى العاملة في الكويت بواقع 477.48 ألف عامل وعاملة.



3 ـ الكويتيون: يشكلون 165 من قوة العمل بالكويت بواقع 470.15 ألف عامل وعاملة.



4 ـ البنغلاديشيون يشكلون نحو 95 من قوة العمل بالكويت بواقع 267.68 ألف عامل وعاملة.



5 ـ الفلبينيون: يشكلون 9% من قوة العمل بالكويت بما عدده 254.64 ألف عامل وعاملة.



جملة المشتغلين



كما تظهر البيانات أن جملة المشتغلين في الكويت بلغت 2.147 مليون نسمة، وأن 24% منهم بواقع 509.54 آلاف مواطن ومقيم يعملون في القطاع الحكومي، و1.638 مليون في القطاع الخاص.



ويشكل الهنود أكبر قوة للمشتغلين في الكويت بنسبة 24% من إجمالي عددهم بواقع 518.38 ألف مشتغل ومشتغلة، يليهم المصريون بـ 22% من الإجمالي بواقع 476.4 ألف مصري ومصرية، وجاء ثالثا الكويتيون بـ 22% من الإجمالي بواقع 470.15 ألف مواطن ومواطنة، يليهم البنغلاديشيون بنسبة 8% بواقع 179.66 ألفا، والنيباليون بنسبة 4% بواقع 76.45 ألف شخص.



وسجل الكويتيون أعلى عدد من المشتغلين في القطاع الحكومي، إذ استحوذوا على 78% من العاملين بالقطاع بواقع 397.56 ألف مواطن ومواطنة، يليهم المصريون بنحو 7.38% بواقع 37.58 ألفا، ثم الهنود بنسبة 4.54% بواقع 23.117 ألفا.



وفي القطاع الخاص، تصدر الهنود عدد المشتغلين بعدما استحوذوا على 30% من الإجمالي بواقع 495.263 ألف شخص، يليهم المصريون بنسبة 27% بواقع 438.8 ألف شخص، ثم البنغلاديشيون بنسبة 10% وبواقع 171.19 ألف شخص.



المواليد يتراجعون



شهدت الكويت ميلاد 47.791 ألف طفل خلال 2023. وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن عدد المواليد بالكويت شهد تراجعا خلال العام قياسا إلى 48.452 ألفا ولدوا في 2022، بينما تضمنت أعداد مواليد 2023 نحو 31.841 ألفا من الكويتيين، و15.95 ألفا من المقيمين.



11.12 ألف أميركي وأميركية بالكويت



أظهرت البيانات أن عدد من يحملون جنسية الولايات المتحدة الأميركية ويعيشون في الكويت بلغ 11.12 ألف شخص بنهاية 2023 بعدما انخفضت أعدادهم بواقع 420 شخصا، مقارنة بـ 11.54 ألف شخص في 2022، بينما تظهر البيانات التاريخية أن أكبر عدد للأميركيين في الكويت كان خلال 2022 إذ بلغ عددهم حينها 14.79 ألف نسمة.



.. والوفيات تنخفض



تشهد الوفيات في الكويت تراجعا ملحوظا إذ شهدت 7149 حالة وفاة خلال 2023 مقارنة بـ 7726 حالة في 2022، وتضمنت وفيات العام الماضي 3792 متوفى كويتيا، و3357 متوفى غير كويتي.