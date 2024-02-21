أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يناير الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.



وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية كلها لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.



وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.43% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35% وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.92%. وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.74% خلال شهر يناير الماضي في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.36% مقارنة بالشهر ذاته من 2023 فيما شهدت انخفاضا بنسبة 0.28% على أساس شهري أي مقارنة بديسمبر الماضي.



وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.63% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.71% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.88%.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 2.39% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.68%. وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.79% على أساس سنوي.