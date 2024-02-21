فهد الغانم: ما تحققه الشركة من أرباح يعكس نجاح إستراتيجيتها المعتمدة.. ويؤكد متانة أوضاعها

الخطط المستقبلية لشركة الغانم للسيارات تتضمن حزمة أولويات تكفل استدامة عملياتها التشغيلية

الشركة تسعى نحو التوسع إقليمياً فضلاً عن تعزيز حضورها في السوق الكويتية لتعزيز إيراداتها

نقدم خدمات نوعية بالسوق المحلي وأسواق إقليمية كبرى.. أثرت إيجابياً بأداء الشركة وتوسعاتها



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات تحقيقها أرباحا سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تقدر بنحو 28.48 مليون دينار، بنمو يصل إلى 52.27% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت ربحية السهم 103.93 فلوس بنمو 53.47%. وأفادت الشركة في بيان لها بأنها حققت نموا في إجمالي الأصول بنسبة 18.66% لتصل إلى 223.18 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة مبلغا وقدره 82.53 مليون دينار بارتفاع بلغ 13.11%.



إستراتيجية ناجحة



وتعليقا على هذه النتائج المميزة، قال رئيس مجلس الإدارة م.فهد علي الغانم إن شركة أولاد علي الغانم للسيارات سجلت قفزة على صعيد الإيرادات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنحو 39.74% لتصل قيمتها إلى 262.78 مليون دينار.



وأوضح الغانم أن ما حققته الشركة من معدلات نمو كبيرة على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح تعكس نجاح إستراتيجيتها المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتؤكد متانة أوضاعها وقاعدتها الرأسمالية.



وأضاف الغانم ان ما تقدمه الشركة من خدمات نوعية للسوق المحلي إلى جانب أسواق إقليمية كبرى أثرت بشكل إيجابي في أدائها وتوسعاتها بما يضمن لها إيرادات مستدامة، لافتا إلى أن ثقة العملاء وتعظيم حقوق المساهمين تمثل أهدافا سامية تسعى الشركة بكل جهد لتحقيقها.



وأوضح أن الخطط المستقبلية لشركة «أولاد علي الغانم للسيارات» تتضمن حزمة من الأولويات تكفل لها استدامة عملياتها التشغيلية والمحافظة على مركزها المالي المتين، لافتا إلى أن سياسة التوسع ترتكز على عدة معطيات فنية، تتقدمها قراءة السوق بشكل جيد وتلبية احتياجات العملاء.



مواصلة تحقيق الأرباح



وتابع الغانم أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنة الماضية كان لها تأثير على مختلف الأنشطة في كل القطاعات، إلا أن «أولاد علي الغانم للسيارات» وفي ظل إستراتيجيتها المتبعة نجحت في التعامل مع تلك التحديات ومن ثم تجاوزها كي تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها وإنجازاتها.



وأكد أن الشركة واصلت تحقيق الأرباح بفضل إستراتيجياتها القوية وحرصها على تلبية احتياجات السوق ومواكبة احتياجات العملاء بتقديم أحدث الموديلات والتقنيات في عالم السيارات، فيما كان لتعزيز سياسات الصيانة وخدمة العملاء التي تقدمها الشركة أثر جيد على توجهاتها وخططها.



وأشار إلى أن الشركة تعتمد على استراتيجيات تسويق متطورة لتعزيز علاماتها التجارية وزيادة المبيعات، من خلال الحملات الإعلانية المبتكرة والعمل على جذب المزيد من العملاء لتحقيق معدلات نمو تواكب الطموح.



التوسع إقليمياً وعالمياً



وأكد سعي الشركة أيضا لتوسيع وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن تعزيز حضورها في السوق المحلية، ما يفتح أبوابا جديدة لزيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة. وأكد الغانم أن تلك العوامل تعزز مكانة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» كلاعب رئيسي في صناعة السيارات محليا وإقليميا، وتسهم في استمرار نمو أرباحها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.



وأوضح أن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة تتمثل في دخول السوق المصرية عبر إعادة افتتاح مصنع BMW في جمهورية مصر العربية، مع خروج أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بعد فترة من التوقف، وذلك عبر مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي الجديد لسيارات BMW وMINI في مصر، إحدى الشركات التابعة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تمتلك حق التوريد الرسمي لعلامتي «بي إم دبليو» و«ميني» في مصر.



كما دشنت شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» أعمال شركتها التابعة في السوق المصرية «أوتو موبيليتي»، وأعلنت حصولها على الوكالة الرسمية لعلامة جيلي الصينية في مصر، حيث ستحصل شركة «أوتو موبيليتي» على حق بيع سيارات جيلي وتصنيعها في مصر، فضلا عن تقديم خدمات ما بعد البيع.



أهداف وعلاقات وثيقة



هناك حزمة من الأهداف تعمل الشركة على تحقيقها منها العمل بشكل وثيق مع الشركات العالمية لاستقدام أفضل الطرازات، إلى جانب الحرص على استمرارية تقوية العلاقات طويلة الأمد مع الشركات العالمية. وتمتلك الشركة طموحات كبيرة تتمثل في زيادة النمو في السوق الصيني، وجلبت لذلك علامتين سريعتي النمو وهما «Great Wall Motors - Haval»، و«Geely»، فيما تواصل التوسع من خلال التعامل مع أذواق العملاء كافة، وبالتالي تلبية متطلباتهم.



شكر وتقدير



وجه الغانم الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بقطاعات ومنافذ الشركة محليا وإقليميا، حيث أكد أن ما يتحقق من نجاح ما هو إلا ثمرة جهود جماعية وإخلاص متفان، إذ أعرب عن فخره بالنجاح المستمر للغانم للسيارات.