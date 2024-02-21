محمد بهبهاني: نحرص على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية أثناء تنفيذ المعاملات



أعلن البنك الأهلي الكويتي تخصيص قاعات في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، من أجل خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حرصا منه على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة من العملاء وتعزيز راحتهم خلال إجراء المعاملات المصرفية الخاصة بهم.



وتشمل الفروع الجديدة للخدمات المصرفية الخاصة فرعي منطقة الشعب والجابرية في محافظة حولي، وفرع كيفان في محافظة العاصمة، وفرع منطقة الأندلس في محافظة الجهراء، وفرع منطقة العدان لخدمة العملاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وتضاف إلى الفرع الرئيسي لخدمة العملاء في محافظة العاصمة، ليغطي البنك بذلك خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة داخل جميع محافظات الكويت.



وتعكس الفروع خطط البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى جذب المزيد من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية إلى عائلته المتنامية باستمرار، عبر تلبية احتياجاتهم وتقديم تجربة مصرفية لهم وفق أعلى المعايير العالمية بما يناسب نمط الحياة الخاص بهم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك محمد بهبهاني إن تخصيص قاعات في فروع الشعب والجابرية وكيفان والعدان والأندلس إلى جانب الفرع الرئيسي من أجل خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، يأتي في ظل الحرص المستمر على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية والراحة أثناء تنفيذ معاملاتها المصرفية، لافتا إلى أن التعاملات لهذه الفئة تبدأ من 300 ألف دينار وما فوق.



وذكر بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الأولوية لتنفيذ معاملاتهم في الفروع، مع تخصيص مسؤول حساب خاص بهم يعمل على تلبية متطلباتهم المصرفية بشكل فوري وسريع، فضلا عن أولوية حجز المواعيد لإنجاز المعاملات الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى الفرع.



وأضاف «نحرص على تعزيز رضا عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل دائم عن المنتجات والخدمات التي نقدمها لهم على مدار الوقت، وهم يتمتعون بإمكانية الحصول على أفضل الاستشارات فيما يتعلق باستثماراتهم والعوائد الأفضل لها، من خلال فريق عمل يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الثروات والاستثمار، جنبا إلى جنب مع تقديم النصائح اللازمة للعملاء حول أبرز الفرص المتاحة في الأسواق سواء داخل الكويت أو حول العالم».



وتابع: يعمل البنك الأهلي الكويتي على تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في العديد من القطاعات، ويساعدهم على إنجاز المعاملات الرسمية بالتعاون مع شركات الكونسيرج الرائدة في السوق الكويتي، على أن تشهد الفترة المقبلة تقديم المزيد من العروض لجذب المزيد من العملاء إلى عائلة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك، ضمن إطار خططه المستمرة لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي.



ولفت إلى أن البنك يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بطاقات ائتمانية بجميع أنواعها، مع إعفائهم من رسوم التجديد السنوية المترتبة عليهم. وكشف أن البنك الأهلي الكويتي يعمل على مواكبة التغيرات في رغبات واحتياجات ذوي الملاءة المالية العالية من عملائه، ويعمل على تطوير خدماته ومنتجاته بما يضمن رضاهم ومنحهم قيمة مضافة باستمرار لدى تعاونهم معه.



وأكد بهبهاني في نهاية تصريحه أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من الفروع لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، منوها إلى حرص البنك الأهلي الكويتي الدائم على تقديم مستويات خدمة مميزة تسهم في جذب المزيد من العملاء إليه.