أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم قرارا بحظر بيع وتداول المسدسات المائية بكل أنواعها والبالونات الصغيرة التي تتم تعبئتها بالماء، وذلك خلال فترة الاحتفالات والأعياد الوطنية، ليسري القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، حتى 31 مارس 2024. وشدد القرار على استمرار القرار الوزاري رقم (216/2014) بحظر بيع رغوة الصابون والألعاب النارية والبالونات الهوائية ذات الشعلة النارية والأسلحة البيضاء والبنادق والمسدسات وأسلحة الدفاع عن النفس وأجهزة الليزر وأجهزة الإشعاع والمواد المشعة.