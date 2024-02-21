أكد الممثل القانوني للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» محمد عيد العازمي أن الشركة حرصت على المشاركة في معرض «جلفود 2024» والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير تحت شعار «منكم وإليكم»، وذلك بحضور القنصل العام للكويت علي الذايدي بالإضافة إلى وفد من اتحاد الصناعات الكويتية، ومدير عام الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» - الكويت خالد عباس. وأضاف العازمي في تصريح صحافي أن مشاركة «أمريكانا» في المعرض هذه السنة متميزة وتختلف عن المشاركات السابقة، حيث إنها تحتفل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها في الكويت، مشيرا إلى أن الشركة تعرض منتجاتها المصنعة في مصانع الكويت وبأجنحتها في المعرض.



وأوضح أن «أمريكانا» تفتخر بمصنعيها في الكويت مصنع اللحوم الذي تأسس عام 1977 ومصنع المعجنات الذي تأسس عام 1981، والشركة هذه السنة تحتفل مع زوارها في «جلفود 2024» بتعريف زوار المعرض بمنتجات «أمريكانا» الرائدة بالأسواق الخليجية والوطن العربي ومراحل تطورها وجودتها العالية.



يشارك في المعرض أكثر من 200 شخصية بارزة منهم وزراء وقادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، ورواد أعمال، وخبراء في المجال الغذائي، إلى جانب طهاة وعلماء وأوساط أكاديمية.



ويجمع «جلفود 2024» في دورته الـ 29 أعرق العلامات التجارية العالمية منهم علامة «أمريكانا».