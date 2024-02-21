نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوما مفتوحا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية في حديقة الشهيد بحضور حشد من المتقاعدين وموظفي المؤسسة.



وأكد المدير العام للمؤسسة بالتكليف أحمد الثنيان لـ «كونا» أمس الثلاثاء حرص المؤسسة على المشاركة بالأعياد الوطنية، لافتا إلى أن هذه الفعالية تخللتها فقرات رياضية وترفيهية.



وأشار الثنيان إلى أن المؤسسة بصدد افتتاح مركز علاجي صحي تأهيلي للمتقاعدين الكويتيين في منطقة مشرف سيرى النور بداية شهر أبريل إذ يعد أول مركز صحي متخصص بفئة كبار السن يقدم لهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة سيشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرفا للعلاج الطبيعي.



ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين لتكون من أكبر المشاريع على مستوى البلاد موضحا أنه يجري التخطيط وعمل اللازم لتنفيذ المشروع.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار السبائك فهد العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن مشاركتهم في الاحتفالات تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية والتزامهم بتحسين جودة الحياة بين أفراد المجتمع.



وأوضح أن (دار السبائك) تعمل على المساهمة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية التي تصب في خدمة المجتمع إذ حرصت الشركة على تقديم عدد من الجوائز للفائزين في ماراثون المتقاعدين، مؤكدا حرصهم المستمر على دعم مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام.