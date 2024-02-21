عرض طلبة التصميم الغرافيكي في الجامعة الأمريكية في الكويت AUK أعمالهم في معرض بعنوان «تاريخ التصميم العربي: المعرض الطلابي الثاني» في دورة هي الأولى من نوعها في الكويت والتي تستكشف أعمال أكثر من 200 مصمم عربي، إذ نظمها الأستاذ المساعد في التصميم الغرافيكي د.فهد الضاوي ضمن دورة تدريبية خاصة.



وعكست أعمال الطلبة أسلوب مصممي الغرافيك والفنانين العرب الحاليين، واحتوى المعرض على مجموعة مختارة من مشاريع طلبة الفنون والتصميم التي تتضمن الخط العربي والطباعة والحروف والنحت والرسوم التوضيحية والمخطوطات، إضافة إلى تصميم المشربية، السجاد والملصقات والمنتجات وتصميم الأثاث.



وتعليقا على أهمية هذا المعرض، قال الضاوي: أتاح هذا المعرض فرصة الاحتفاء بالإبداع وقوة التصميم والصوت والتعبير الفني، بالإضافة إلى قوة الفن والثقافة، كما سلط الضوء على أهمية التعاون بين الطلبة، مبينا ضرورة تعريف الطلبة بتاريخ التصميم العربي، وقصص كفاح المصممين العرب بسبب قلة المواد الفنية أو المقاومة السياسية التي واجهتهم أثناء تنفيذ مشاريعهم في الماضي.



وتمنح الجامعة الأمريكية في الكويت أولوية لتعريف طلبتها بالتراث والثقافة العربية، ومن خلال هذه الدورات، يكتسب الطلبة رؤى مختلفة تساعدهم على تعزيز فهمهم للحاضر والماضي في منطقتنا العربية.



والجامعة الأمريكية أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت. وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية وترتبط باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأمريكية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي وتأسست عام 1769.