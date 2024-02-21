الجوعان لـ «الأنباء»: الاحتفال بالأعياد الوطنية مسؤولية وطنية ورسالة ثقافية وطنية

آلاء خليفة



في تظاهرة حب ووفاء للوطن، انطلقت أولى فعاليات مهرجان السلام السابع والذي تنظمه لجنة المهرجانات والتراث بمعهد المرأة للتنمية والسلام والمقام تحت شعار «وطن واحد: قوتنا في وحدتنا»، حيث شهد انطلاق المهرجان حضورا كثيفا من المواطنين والمقيمين والضيوف من الوفود الخليجية المشاركة. وأوضحت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، في تصريح لـ «الأنباء»، ان مهرجان السلام السابع من تنظيم لجنة المهرجانات والتراث بالمعهد للاحتفال بالأعياد الوطنية عيد الاستقلال وعيد التحرير واللذين يمثلان تاريخ أمة في حياة الكويت.



وقالت الجوعان: ومن المسؤولية الوطنية ان يحتفل الجميع بالاعياد الوطنية التي تشكل نقلة نوعية في فترة استقلال الكويت وصدور الدستور وكذلك صمود الشعب الكويتي في فترة الغزو العراقي الغاشم ومساندة الشعوب العربية والخليجية والاجنبية في تحرير الكويت واستعادة الشرعية. وذكرت الجوعان أن المعهد أخذ على عاتقه تنظيم مثل هذه الاحتفالات سنويا لإرسال رسالة ثقافية وطنية توعوية بمشاركة جميع الفئات العمرية من المجتمع الكويتي، بالاضافة إلى مشاركة وفود خليجية في الاحتفالية من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.



وأفادت الجوعان بأن الاحتفالات الوطنية توثق العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى ان المعهد يحرص على تطوير الفعاليات في كل عام، حيث سيتم عقد فعاليات على مدار اسبوع بدأت بانطلاق مسيرة مشاة وطنية شاركت فيها هيئات رسمية وأهلية وجمعيات نفع عام ونواد رياضية وبمشاركة جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى مسيرة موكب للسيارات التقليدية وسيارات الجهات المشاركة المزدانة بأعلام الكويت وزينه الاعياد الوطنية وكذلك مشاركة جمعية الإبل وموروثها الشعبي والهيئة العامة للرياضة.



وتابعت: كما تم تنظيم مسابقة الرسم للموهوبين من طلبة وطالبات المناطق التعليمية لوزارة التربية، كما يتم عمل عرض للفن التراثي الشعبي لدولة الكويت (العرضة الكويتية)، وعرض للفن التراثي الشعبي لمملكة البحرين (العرضة البحرينية) وعرض للفن التراثي الشعبي لسلطنة عمان (العرضة العمانية).



وأشارت الجوعان إلى ان نادي الرماية الكويتي من خلال رئيسه د.دعيج العتيبي استضاف الوفود الخليجية للتعرف على انشطة النادي، معلنة عن فعالية ستعقد يوم الجمعة في مزرعة زهرة واستضافة مالكها فهد جواد الأربش للوفود الخليجية في المزرعة التي ستتضمن فعاليتها عروضا للفنون الشعبية التراثية من الوفود الخليجية المشاركة.



ولفتت الجوعان إلى تنظيم معرض فن تشكيلي وتراثي يحاكي المناسبة وسيقام في مجمع بوليفارد بإشراف الفنان التشكيلي فاضل الريس.



وشكرت جميع الوزارات المشاركة في المهرجان منها وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية الكشافة الكويتية وكل وسائل الاعلام.



بدوره، أعرب رئيس وفد المملكة العربية السعودية يوسف الخميس (مدير جمعية الثقافة والفنون بالإحساء)، في حديث خاص لـ «الأنباء»، عن سعادته البالغة لمشاركة الكويت الاحتفال بأعيادهم الوطنية في مهرجان السلام السابع. وذكر الخميس ان مهرجان السلام يعبر عن التلاحم والاخوة بين الشعوب الخليجية التي تجمعها وحدة الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، موضحا ان مشاركة الوفود الخليجية اليوم لدولة الكويت تعبير عن اللحمة الوطنية والمحبة المتبادلة بين الشعوب الخليجية.



من ناحيته، قال خالد البلوشي «ممثل عن وفد جمعية شريان الحياة الصحي التطوعي بسلطنة عمان» انها المشاركة الثانية لهم في المهرجان، متقدما بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير ولدولة الكويت الحبيبة بمناسبة الاعياد الوطنية.



بدوره، قال حرز يعقوب البنكي من جمعية دار المنار لرعاية الوالدين (ممثل عن وفد مملكة البحرين): نهنئ الكويت بالاعياد الوطنية، ونتضرع لله عز وجل ان يديم على الحبيبة الكويت نعمة الامن والامان والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة.