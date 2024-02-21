مجموعة «شباب إنسان» تعنى بتأسيس جيل واعٍ ومثقف في مجالات العلم المختلفة وهي أهم برامج الجمعية التعليمية والتربوية

أعمال «إنسان» تمتد من أوغندا حتى غزة والمسجد الأقصى.. ومازلنا مع إخواننا في القطاع قلباً وقالباً ونسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم

العازمي: نحتفل بعد عام من التحديات والإنجازات في كثير من الأحداث حول الأمة الإسلامية والحمد لله كان لنا السبق بفضل الله ثم بجهود الداعمين

العتيبي: تميزنا هذا العام بحصول الجمعية على شهادة «الآيزو» في الحوكمة.. وتحقيق رسالتها العلمية بالمساهمة في إنشاء جامعة إنسان في أوغندا



أسامة أبوالسعود



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ د.عثمان الخميس أن هدف الجمعية هو الرقي بالإنسان بشكل عام، مضيفا: «منذ بدأنا إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى منهجنا ومقصدنا هو الرقي بالإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون حققنا شيئا من أهدافنا، لكن مازالت الأهداف كثيرة ولله الحمد والمنة».



وقال الشيخ د.عثمان الخميس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش ملتقى جمعية «إنسان» الخيرية السنوي لتكريم شركاء النجاح وتسليط الضوء على النجاحات وأبرز إسهامات الجمعية خلال عام 2023 والذي أقيم مساء أمس الأول في مركز عبدالله السالم الثقافي وسط حضور كبير من السفراء والديبلوماسيين والعاملين بالمجال الخيري والإنساني والمكرمين إنه مر على إنشاء الجمعية 4 أعوام حتى الآن، كان اول عامين منها خلال جائحة كورونا فلم يكن هناك عمل كبير، ولكن الحمد لله خلال العامين الماضيين حققنا إنجازات كبيرة جدا ترضي طموحنا ولله الحمد، ولكن نحن نطمح إلى ما هو اكثر».



وشدد الخميس على أن من أهم البرامج التعليمية والتربوية لجمعية إنسان مجموعة «شباب إنسان» التي تعنى تعنى بتأسيس جيل واع ومثقف في مجالات العلم المختلفة.



وعن إنجازات الجمعية وأعمالها التي امتدت من اوغندا في شرق افريقيا وحتى غزة والمسجد الاقصى وغيرها من الإنجازات قال الشيخ د.عثمان الخميس: «الحمد لله وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وهذا بفضل تبرعات الناس وثقتهم بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن الظن».



وعن الخطوات المستقبلية وخاصة في غزة وما تتعرض له قال الشيخ د.الخميس: «ما زلنا معهم قلبا وقالبا، وأسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم».



وفيما يخص مشاريع الجمعية داخل الكويت «مشاريع الجمعية داخل الكويت وخارج الكويت كلها بفضل الله، ونحاول ان نتوسع اكثر لكن على الهوينة ان شاء الله».



وردا على سؤال عن دعوته لرجال الأعمال وأهل الخير لتقديم المزيد من الدعم لجمعية «إنسان» قال الشيخ د.عثمان الخميس «ما يحتاج، والله أحيانا ندعوهم، واحيانا يأتون من دون دعوة، فالكويت بلد الخير، وحتى من خارج الكويت».



تحديات وإنجازات



من جهته، قال المدير العام للجمعية مبارك سالم العازمي: «نحمد الله على توفيقه ومنه علينا، فهذا العام هو العام الرابع لجمعية إنسان منذ إشهارها، واليوم نحتفل بعد عام من التحديات والانجازات في كثير من الاحداث التي صارت حول الامة الإسلامية، والحمد لله كان لنا السبق بفضل الله ثم بجهود الداعمين، ونحمد الله على هذا الانجاز وهذه الثمرة على الانسان».



وعن الخطط المستقبلية قال: «الجمعية لديها العديد من البرامج والخطط استراتيجية والتي تنطلق من رؤيتها «نرتقي بالإنسان بالقيم والعلم»، ولله الحمد لدينا 32 برنامجا تعليمي وتنموي ترتقي بالإنسان داخل وخارج الكويت، واكثرها داخل الكويت حيث نهتم ببلادنا وهو اقل شيء نقدمه للكويت الحبيبة».



وعن جامعة إنسان في أوغندا وغيرها من المشاريع قال العازمي: «نحن تخصصنا تعليمي، حيث لدينا جامعة إنسان العالمية في اوغندا ستخدم اوغندا والعديد من دول افريقيا التي حولها، وتعنى بالدراسة الشرعية والدراسة الحياتية، وبإذن الله سيكون لدينا تخصص تمريض قريبا».



وأضاف قائلا: «فالمرحلة الاستراتيجية المقبلة وهي 5 سنوات المقبلة سنركز على التمريض لأنه المطلب العالمي الشاغر، ولذلك نقدم هذا الجهد بتوفير الممرضين الذين تحتاجهم اوغندا والدول الافريقية».



واختتم العازمي موجها الشكر لـ «الأنباء» وجميع الداعمين للجمعية وجهودها في كل موقع.



ومن ناحيته، قال أمين سر جمعية إنسان الخيرية د.خالد شجاع العتيبي: «ملتقى إنجاز «إنسان» هذا العام فيه تميز، ففيما مضى كانت هناك جهود طيبة، لكن هذا العام كان الاكثر انجازا حيث حصلت الجمعية على شهادة «الآيزو» في الحوكمة وايضا في العمل المؤسسي أوالمنظومات بالاضافة إلى انها ايضا قامت برسالتها في تحقيق رسالتها العلمية فلها مساهمة كبيرة جدا في جامعة إنسان في اوغندا».



وتابع د.العتيبي: «هذه إنجازات عظيمة تسجل للجمعية، وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل الدعم اللامحدود من المسؤولين سواء في وزارة الخارجية او الشؤون أو غيرها من الجهات ورجال الأعمال وأهل الخير من الكويت الداعمين لجهودنا، وهذا كله يدفع بالعمل الخيري لتحقيق الأهداف المرجوة منه».



وأضاف: «ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في تلك الجهود، ولا شك ان نجاح «إنسان» انما هو بفضل الله ثم بمشاركة المحسنين والمتبرعــــين الذين طوقوا أعناقنا بهذه الثقة الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون اهلا لها، وان نقوم بمثل هذه المسؤولية وان ننهض بهذه الاعمال اكثر وتحقيق إنجازات اكبــر ان شاء الله».



وعن المشاريع المستقبلية قال د.العتيبي: «هناك العديد من المشاريع المستقبلية وخاصة في إقامة الدورات العلمية المتخصصـــــة والمتنوعة، وأيضا دعم المراكز العلمية في أكثر من دولة بالإضافة إلى دعم المتعلمين داخل الكويت او خارجها ببرنامج «كفالة طالب العلم» ونسأل الله ان يبارك في هذه الجهود».



وختم د.العتيبي وردا على سؤال عن دعم غزة قائلا: «أهل غزة لهم نصيب كبير في الدعم، والجمعية قدمت مساعدات ولازالت تقدم الدعم».



عدد من إنجازات جمعية إنسان



جامعة إنسان في العاصمة الأوغندية كمبالا



من المشاريع الكبيرة التي أنجزتها الجمعية هي افتتاح جامعة إنسان في العاصمة الاوغندية كمبالا لتكون احدى صروح «إنسان» التعليمية والأكاديمية حول العالم ويدرس بالجامعة 600 طالب، ويديرها مجلس إدارة متميز يتكون من ثلة من أهل العلم برئاسة الشيخ د.خالد شجاع العتيبي وبعضوية مبارك العازمي ود.مشاري الدليمي.



مدن إنسان الخيرية



تحقيقا لرؤية إنسان في الرقي بالإنسان نفذت الجمعية مشروع مدن إنسان عبر توفير الحاجيات الأساسية لحياته الكريمة من مسكن وملبس ومأوى بالإضافة إلى التعليم الذي هو أساس تلك الرؤية ومرتكز ذلك الرقي، حيث افتتحت الجمعية خلال عام 2023 اربعة مدن تنموية متكاملة في سورية واليمن وغيرها من المشاريع الإغاثية وكفالة الأيتام وحفر الآبار بالإضافة إلى مشروع سقيا الماء، الذي تم من خلاله توزيع أكثر من 6.83 ملايين قنينة ماء، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.



دورات ورثة الأنبياء في تركيا والبحرين



عقدت الجمعية العديد من الدورات ضمن برنامج «ورثة الأنبياء» في تركيا والبحرين «واستفاد منها 120 طالبا خلال عام 2023 في عدد من الدورات الشرعية والفقهية.



شهادات دولية وشراكة إستراتيجية



حصلت جمعية إنسان على اعتماد منظمة الآيزو العالمية وهي: شهادة الجودة الشاملة للعمل ISO9001:2015، وشهادة المطابقة 10002 لأعلى معايير إدارة خدمة العملاء ISO 10002:2018، وشهادة مكافحة الرشوة ISO 37001:2016، كما حصلت على جائزة الجودة الإدارية لعام 2023 من وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأبرمت الجمعية اتفاقية تعاون مع كلية الكويت التقنية لإقامة برنامج «خذ بيدي» والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية والخبرات الإدارية.



212 ألف وجبة إفطار رمضاني



و50 ألف مستفيد من «زكاة الفطر»



تتميز الجمعية بتقديم العديد من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك من مشروع افطار الصائم داخل وخارج الكويت حيث تم إنشاء 4 مراكز رمضانية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والتي استفاد منها أكثر من 212 ألف شخص داخل الكويت وخارجها، وكذلك إقامة الدروس والمحاضرات الإيمانية في تلك المراكز.



وكذلك مشروع زكاة الفطر والذي استفاد منه اكثر من 50 ألف مستفيد، والسلال الغذائية والأضاحي التي فاق عدد المستفيدين منها 16705 مستفيدين، وغيرها من المشاريع المهمة.



تكريم الجهات الداعمة لجهود الجمعية



وزارة الشؤون: وتسلم التكريم سلمي المطيري



وزارة الأوقاف: وتسلم التكريم د.بدر الظفيري



الأمانة العامة للأوقاف: ويتسلم التكريم م. ناصر الخضر



كلية الكويت التقنية: ويتسلم التكريم عبدالرحمن عبدالقادر العجيل



سلمان عبدالغني وعبدالله أحمد العبيدلي من دولة قطر



عبدالعزيز الشايع وعبداللطيف الشايع



المؤثرون



يوسف العمران - عبدالرحمن الكندري - محمد العمران



فهد المذن



المتطوعون في مبرة «كافل»



عبدالرحمن خالد السنان - بدر فيصل العصفور



مشاري محمد العسعوسي - عبدالعزيز صالح الصالح



وليد خالد العتيبي