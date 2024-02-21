

تشهد صالة العرض الخارجية في الخيمة AB ازدحاما وحركة جماهيرية مستمرة لأنشطة فعاليات معرض «بازار»، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 19 إلى 28 فبراير الجاري وتحتضن فعالياته فوق مساحة 4000 متر قاعة الخيمة AB المجهزة بالكامل.



وبهذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة، حيث ضمت قائمة المشاركين بالمعرض أكثر من 70 جهة تمثل شركات ومؤسسات جاءت لتعرض منتجاتها وبضائعها المتنوعة من مختلف بلدان العالم مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعمان، واليمن والهند، وسورية وغيرها، ويحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق بما يوفره من أجواء تسوق أسرية وبضائع مميزة، خاصة انه يتزامن مع موسم المخيمات ورحلات البر حلول شهر رمضان المبارك.



وأشارت الدهيم إلى ان هذه الفترة تعد من أهم فترات مواسم التسوق، لافتة إلى ان المعرض يشكل فرصة مثالية لاقتناء مستلزمات جميع أفراد الأسرة من الملابس والسلع والمنتجات الاستهلاكية الخاصة برمضان من مواد غذائية وبهارات ومكسرات، وغيرها من المعروضات كالهدايا والشنط والأحذية، والمشغولات اليدوية والخزفيات والنحاسيات، إضافة إلى المحافظ الجلدية، والعطور وأدوات التجميل والملابس والجلابيات «دراعات» والشيلات، والبخور، وإكسسوارات غرف النوم وغيرها. ويشار إلى أن السوق الكويتية تعد من أكثر الأسواق نشاطا لمبيعات السلع التي تدخل في نطاق الهدايا، إذ ان الكويتيين من أكثر الشعوب حبا للتهادي على مدار العام.



وشددت الدهيم على ان شركة معرض الكويت الدولي اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل انجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للشركات المشاركة والعارضة، لافتة إلى ان هذا المعرض تواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الاعلام المختلفة، إضافة إلى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.



واختتمت مذكرة بمواعيد زيارة المعرض يوميا على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصرا إلى 10 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4:30 عصرا إلى 10 مساء.