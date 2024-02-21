رفض الكرملين أمس اتهامات أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن قبل أيام.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية» بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسؤول عن موته. وأضاف المتحدث «نظرا لأن يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضعة أيام، لن أعلق» على الأمر.



وبرر الناطق باسم الكرملين اعتقال الأشخاص الذين كانوا يتضامنون مع نافالني من خلال وضع الزهور بشكل سلمي أمام نصب ضحايا القمع السياسي السوفييتي، بالقول إن «قوات الأمن تصرفت بموجب القانون».



من جهته، حضت والدة المعارض الروسي الراحل الرئيس بوتين على تسليمها جثة ابنها.



وقالـت ليودميـلا: «أناشدك يـا فلاديميـر بوتين، حل القضيــة بيــدك وحدك. دعني أر ابني أخيرا. أطالب بتسليم جثمان أليكسي فورا كي أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية».