

دعا وريث العرش البريطاني الأمير وليام أمس إلى «وقف المعارك في أسرع وقت ممكن» بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على «سقوط الكثير من القتلى»، ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية.



وعبر أمير ويلز في بيان «عن قلقه الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر».



وقال: «لقد سقط الكثير من القتلى. ومثل كثيرين آخرين، أتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن. غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن».



وعمدت الحكومة البريطانية المحافظة إلى إطلاق دعوات من أجل «هدنات إنسانية» أو السعي إلى «وقف إطلاق نار دائم» بدلا من وقف فوري للقتال.