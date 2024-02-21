محمد القحوم وعبود خواجة قدما الفن الحضرمي بأسلوب تراثي فريد تفاعل معه الحضور بشكل كبير



ياسر العيلة



الغناء الحضرمي ليس بعيدا عن أهل الكويت والجمهور فيها، إنهم معتادون على سماعه ويطربون له في كل وقت، لكن حين تغنيه أصوات أهله الأصليين سيكون حتما شيئا مختلفا، أكثر روعة وجمالا وتناسقا ونغما أيضا، ولا أروع من أن تعيش أجواء حضرمية في الكويت، لأن الجمهور حينها سيكون من نوع خاص، جمهور جاء إلى المسرح ليطرب ويقضي وقتا ممتعا مع فن عرفوه جيدا، فكأن الفرقة حضرت مع جمهورها الكبير.



وفي هذا الصدد، كان جمهور المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على موعد ليلة أمس الأول مع حفل الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم مؤلف السيمفونيات التراثية، والذي يعد من ألمع الأسماء في اليمن والمنطقة العربية ممن تمكنوا من المزج بين فن الأوركسترا بالتراث الموسيقي والإيقاعات الحضرمية الجنوبية واليمنية، حيث استطاع القحوم وفي خطوة مبتكرة إحداث ما يمكن وصفها بالثورة في عالم الموسيقى، ولم يقتصر دوره على تأليف المقاطع الأوركسترالية فحسب، بل قرر أيضا إعادة توزيع مجموعة من الأغاني العالمية والوطنية الشهيرة وتقديمها بأسلوب تراثي حضرمي فريد، وشارك في الحفل الذي يقام لأول مرة في الخليج المطرب اليمني الكبير عبود خواجة، ومن إنتاج شركة «الرندي» للإنتاج الفني وشركة «سمارت سمرات».



شهد برنامج الحفل مقطوعات موسيقية وأغنيات شهيرة أعدها ووزعها اوركستراليا المايسترو محمد القحوم بلغ عددها 14 مقطوعة من الألوان التراثية في قالب أوركسترالي عالمي بلون جديد يقدم للمرة الأولى، حيث بدا الحفل الذي حضره جمهور كبير بمقطوعة «يا حيا» من أداء الكورال، وعقب ذلك رحب القحوم بالحضور وتمنى الشفاء العاجل للمطرب الكبير عبدالله الرويشد الذي تعرض لوعكة صحية قبل أيام، ثم قدمت الفرقة اغنيتي «على مسيري» و«عودة مشتاق»، وتلاها المطرب عبود خواجة بغناء «طاب السمر» و«سقى الهاشمي» و«شارقة مابتغيب»، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن الأغاني الأخرى التي قدمتها الأوركسترا «ماعلينا» و«الا يا طير» و«متيم بالهوى» و«ليله» و«صبوحة»، وغيرها.

شكر وتقدير



نجاح حفل الأوركسترا الحضرمية وخروجه بهذا الشكل المتميز وراءه مجهود كبير من قبل فريق مركز جابر الأحمد الثقافي بداية من مراقب المركز الخلوق خالد علي عبدالكريم، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي، ومسؤولتي الفعاليات نادرة الأحمد ومايا الحناوي، وم.منصور القلوشي، بالإضافة الى المنتجين سعود الرندي وبدر بوغيث، فجميعهم كانوا متعاونين لأكثر درجة مع وسائل الإعلام التي حضرت لمقابلة قائد الأوركسترا محمد القحوم والمطرب عبود خواجة، بجانب تغطية الحفل، حيث كان أداؤهم جميعا احترافيا يستحقون عليه الشكر والإشادة.





