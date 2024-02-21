

يعقوب العوضي



خسر فريق الطائرة بنادي برقان بنتيجة 3-0 من الشرطة القطري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة قصر الرياضية في افتتاح منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 المقامة حاليا في الأردن، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.



ومن المقرر أن يلتقى برقان اليوم مع دار كليب البحريني في الـ1.00 ظهرا ضمن الجولة الثانية، فيما سيلعب كاظمة في الـ 4.00 عصرا مع الأهلي بنغازي الليبي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.



فوزان للقادسية والكويت



إلى ذلك، فاز القادسية على الشباب بنتيجة 3-0 في اللقاء المؤجل الذي دار بينهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 24 نقطة بالمركز السادس، وفي لقاء آخر فاز الكويت على اليرموك بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 37 نقطة تصدر بها الترتيب العام، بينما بقي استقر اليرموك عند 17 نقطة بالمركز السابع.