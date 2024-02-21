

يعقوب العوضي



حقق الكويت فوزه الثالث في الدوري العام لكرة اليد وجاء على حساب الصليبخات بنتيجة 32 - 28 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ورفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط بينما يبقى الصليبخات على رصيده السابق نقطة واحدة.



أدار المباراة الحكمان عبدالله الحداد ومحمد قاسم.



وستغادر بعثة الكويت اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية الـ 40 لكرة اليد، ويترأس البعثة سامح الهاجري والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي و20 لاعبا.



وضمن منافسات الجولة الثالثة، يلتقي اليوم القرين (نقطة واحدة) مع التضامن (دون نقاط) في الـ 5:00 مساء، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، كما سيلعب كاظمة (4 نقاط) مع الساحل (دون نقاط) على الصالة نفسها في الـ 7:00 مساء.



وتنصب الترشيحات في اللقاء الأول لصالح القرين عطفا على الفوارق الفنية الفردية والجماعية بين الفريقين، فالقرين يعتمد على كوكبة من الشباب ومنهم محمد الشمري وفيصل العنزي إلى جانب الخبرة فيصل الحوطي ومن خلفهم حارس المرمى فهد العميري والمحترفان نيكويلا سيكروبيك وأوليفر رابيك ويقودهم المدرب زيكيكا مياوساكابيتش، في المقابل مازال التضامن يبحث عن ذاته وتكوين فريق قادر على تقديم مستوى مطمئن للهروب من آخر الترتيب العام.



ولا تختلف مواجهة كاظمة مع الساحل كثيرا حيث يمتلك «البرتقالي» الأفضلية الفنية على منافسه ولكن في عالم كرة اليد كل شيء وارد.



نهائي دوري الناشئين



وفي السياق ذاته، تقام اليوم المباراة النهائية لدوري الناشئين تحت 17 سنة في الـ 8:00 مساء على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية والتي تجمع بين الكويت مع القرين، حيث يمتلك الفريقان النقاط نفسها (20 نقطة) ولا تخلو قائمة الترتيب من المنافسة على المركز الثالث والمشتعلة بين العربي وكاظمة ويحمل كلاهما (14 نقطة)، حيث يلعب العربي مع الصليبخات على الملعب رقم (1) في الـ 8:00 بينما يتواجه كاظمة مع النصر في الـ 6:30 مساء اذ ستحدد المواجهتان صاحب المركز الثالث في الترتيب العام. هذا، وتوج الكويت بطلا لدوري تحت 15 سنة بعد فوزه على السالمية 28-21 أمس الأول ضمن الجولة الأخيرة من البطولة، رافعا رصيده إلى 19 نقطة، فيما احتل اليرموك وصافة الترتيب بـ 18 نقطة وبفارق الأهداف عن القرين صاحب المركز الثالث. وبعد نهاية المباراة، قام أمين سر الاتحاد قايد العدواني ومدير اليد بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي ومساعد مدير اليد في نادي القرين حامد مزعل بتقليد الفرق المتوجة بالميداليات وتسليم كأس البطولة للأبيض.