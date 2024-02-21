عقلة: نظام الكأس متّبع في عدة دول وتوقيتها ممتاز

الأنصاري: بطولة مهمة ننظر إليها بشكل جدي

العبكل: بطولة مغايرة وسننافس على لقبها

الحريص: فرصة لمراجعة الأداء الفني للفريق

مبارك الخالدي

تنطلق غدا الخميس بطولة كأس السوبر للموسم الحالي بشكل جديد بمشاركة أربعة فرق، هي وفقا للائحة المسابقات: بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الأمير وبطل كأس ولي العهد، وفي حال كان هناك فريق قد حقق لقبين أو أكثر فيتم إشراك ثالث أو رابع الدوري، وهو ما حدث بالنسبة للقادسية رابع الدوري الموسم الماضي، إلى جانب الكويت بطل الدوري وكأس الأمير، والعربي بطل كأس ولي العهد، وكاظمة ثالث الدوري.

وتنطلق البطولة بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي القادسية مع الكويت، ويليه اللقاء الذي يجمع العربي مع كاظمة، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية الاثنين المقبل على لقب البطولة. «الأنباء» التقت عددا من مسؤولي الفرق الأربعة المشاركين بالبطولة واستطلعت آراءهم حول نظام البطولة وأهميتها وتوقيتها وهل سيكون الفوز بلقبها هدفا لهم، وإلى التفاصيل:



في البداية قال عضو مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز الكرة عادل عقلة إن بطولة كاس السوبر موجودة في كل دول العالم، وهذا النظام أو الشكل الجديد متبع في العديد من دول العالم منها اسبانيا وغيرها، والكويت إحدى هذه الدول التي تسعى للتطوير فلا مانع في خوض التجربة وفق النظام الحالي ومن ثم نبحث ونقيس النتائج وهل نجحت أم لا.

وتابع بالقول: أعتقد أن اتحاد كرة القدم يحاول الأخذ بكل سبل التطوير للكرة الكويتية وبجهود واضحة ومميزة، ومن الأمثلة على ذلك دوري الـ 6 على مستوى بطولة الدوري وما نراه من نظام جديد في بطولة كأس السوبر، وكذلك بطولة كأس ولي العهد التي كان من المقرر أن تقام بثلاث مجموعات لكنها لضيق الوقت تقرر أن تقام بمجموعتين، وهي محاولات الغاية منها التطوير.

وذكر عقلة أن توقيت إقامة كأس السوبر مناسب وممتاز لتزامنه مع الأعياد الوطنية في هذا الشهر العزيز علينا ككويتيين ورياضيين ويحمل ذكريات خاصة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور الرياضي بمباريات عالية المستوى، فالجمهور الكويتي متعطش للمباريات ذات المستوى الفني المرتفع.



سننافس على اللقب



من جانبه، قال المنسق الإعلامي بنادي القادسية عبدالله الأنصاري إن بطولة كأس السوبر مهمة جدا لنا كونها إحدى البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد كرة القدم، وسنتعامل معها بشكل جدي.



وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون الهدف الرئيسي للقادسية في مشاركاته في مختلف البطولات هو المنافسة وتحقيق اللقب، وهذا واضح من خلال الاستعدادات التي تجري حاليا في التدريبات لخوض اللقاء المهم أمام فريق الكويت غدا الخميس، إذ يتجه الجهاز الفني لخوض المباراة بتشكيلة أساسية ورئيسية.



نتعامل معها باهتمام



بدوره، أكد المنسق الإعلامي بالنادي العربي مشعل العبكل، أن الأخضر سيشارك في البطولة كونه ضلعا أساسيا ضمن الأربعة فرق التي تشارك فيها، مشيرا إلى أن الأخضر ينظر إلى كل البطولات المدرجة على رزنامة الاتحاد بنفس الأهمية والرغبة في الفوز.

وأكد أننا اعتدنا على إقامة بطولة كأس السوبر بين بطل الدوري وبطل كأس الأمير، ولا نعرف ما الغاية من استحداث شكل ونظام جديد بإقامتها بين أربعة فرق، لكنها في كل الأحوال تبقى بطولة قائمة بحد ذاتها وعلينا التعامل معها بكل جدية واهتمام كعادة فريقنا في كل المناسبات.



بطولة للتعويض



وقال مدير فريق كاظمة محمد الحريص إننا في نادي كاظمة ننظر لهذه البطولة بأهمية خاصة جدا كونها من البطولات السانحة لتعويض خروجنا من بطولة كأس سمو الأمير وابتعادنا حسابيا عن المنافسة على لقب بطولة الدوري.



وأضاف أنه لم يسبق لكاظمة التتويج بلقب كأس السوبر، وهذا يضيف بعدا آخر من الاهتمام والرغبة في تحقيق اللقب، والحقيقة أن النظام الحالي من البطولة ممتاز للغاية وبخلاف النظام السابق فالفرصة سانحة لخوض مباراة أو اثنتين على مستوى عال في ظل توقف بطولة الدوري، وهي أيضا مناسبة لمراجعة الأداء الفني للفريق وتلافي السلبيات في المباريات السابقة.





