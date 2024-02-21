فعّلت وزارة إدارة الطوارئ الاستجابة الوطنية للطوارئ من المستوى الرابع في مواجهة الكوارث الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة والثلوج في مقاطعات أنهوي وخنان وهوبي. وبحسب الوزارة، أوفدت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والإغاثة منها فرق عمل إلى المقاطعات للمساعدة في أعمال الوقاية من الكوارث والاستجابة للطوارئ. وأضافت أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار المتجمدة والثلوج على مناطق متعددة، وأن مخاطر الكوارث مرتفعة نسبيا نظرا لذروة حركة المرور عقب عطلة عيد الربيع.



وحثت الوزارة المناطق ذات الصلة على إيلاء اهتمام وثيق لتغيرات الطقس، وتعزيز التنسيق عبر الإدارات المختلفة، وتعزيز قوات الإنقاذ، والاستعداد لأعمال الإغاثة في حالات الكوارث بشكل مسبق.