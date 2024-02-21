لا تشبه ييرينا كادنيروفا ذات الأعوام الثمانين، الصورة المتداولة عن مستخدمي الإنترنت المولعين بالتكنولوجيا، لكنها مع ذلك تخصص حيزا كبيرا من وقتها لكتابة مقالات عبر موسوعة «ويكيبيديا» الحرة، بعد تلقيها حصة تدريب للأشخاص المسنين، في إطار مشروع تشيكي انطلق سنة 2013. وتكتب كادنيروفا للموسوعة الحرة منذ التحقت بدورة تدريبية لكبار السن كجزء من مشروع Seniors Write Wikipedia أو «كبار السن يكتبون ويكيبيديا».



وتقول لوكالة فرانس برس «بالطبع، استخدمت ويكيبيديا لسنوات عدة، لأن أمناء المكتبات يعملون بها، لكنني لم أفكر قط في أنني أرغب في المساهمة فيها». وحرصا على البقاء نشطة بعد تقاعدها، التحقت أولا بجامعة مخصصة لكبار السن، وشغلت وظيفة أختصاصية ببليوغرافيا في الأكاديمية التشيكية للعلوم، وعملت أحيانا مرشدة سياحية.



وقبل سبع سنوات، اقترح عليها حفيدها المساهمة في موسوعة «ويكيبيديا».



وتسجل «ويكيبيديا» التشيكية أكثر من نصف مليون إدخال معلومات، وتضم نحو 600 مساهم منتظم وآلاف المساهمين الظرفيين، من بينهم عدد متزايد من كبار السن.



وشارك نحو 700 شخص في الدورات المجانية الموجهة لكبار السن، وفقا لمؤسسة «ويكيميديا» التي تدير الموسوعة.